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Банкам удалось остановить накопление проблемных кредитов

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2023, 14:50
Банкам удалось остановить накопление проблемных кредитов - Фото
Фото: depositphotos.com

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 июня сократилась до 39,1% по сравнению с 39,3% на 1 мая. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.  

Объем неработающих кредитов в мае сократился на 7,1 млрд грн, общий объем кредитного портфеля – на 13,2 млрд грн. 

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Текущий объем неработающих кредитов составляет 428,2 млрд грн. Из них 320 млрд грн приходится на государственные банки (ПриватБанк – 179,1 млрд грн). 

Иностранные банки накопили 61,3 млрд грн NPL (минус 1,6 млрд грн за май), частные банки – 46,7 млрд грн (минус 81 млн грн). 

До полномасштабного вторжения России в Украину доля неработающих кредитов в украинских банках стабильно сокращалась с 2018 года – с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года, а кредитный портфель – увеличивался. С начала российского вторжения доля NPL начала увеличиваться. 

Читайте также: Почти каждый третий кредит в Украине просрочен, однако банки не спешат идти в суд.

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Роман Брыль
нацбанкбанковская системапроблемные кредитыNPLнеработающие кредитыгосударственные банки
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