Банкам удалось остановить накопление проблемных кредитов

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 июня сократилась до 39,1% по сравнению с 39,3% на 1 мая. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Объем неработающих кредитов в мае сократился на 7,1 млрд грн, общий объем кредитного портфеля – на 13,2 млрд грн.

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Текущий объем неработающих кредитов составляет 428,2 млрд грн. Из них 320 млрд грн приходится на государственные банки (ПриватБанк – 179,1 млрд грн).

Иностранные банки накопили 61,3 млрд грн NPL (минус 1,6 млрд грн за май), частные банки – 46,7 млрд грн (минус 81 млн грн).

До полномасштабного вторжения России в Украину доля неработающих кредитов в украинских банках стабильно сокращалась с 2018 года – с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года, а кредитный портфель – увеличивался. С начала российского вторжения доля NPL начала увеличиваться.

8 февраля 2023 года НБУ сообщил, что банки увеличили проблемные кредиты на 87 млрд грн за военный 2022 год.

На 1 мая доля NPL составила 39,3% по сравнению с 38,8% на 1 апреля.

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