НБУ ввел в обращение новую монету в пять гривень с визуальным эффектом — видео

Национальный банк Украины с 26 сентября ввел в обращение новую памятную монету, посвященную всем энергетикам Украины – "Страна супергероев. Спасибо энергетикам!". Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Памятная монета изготовлен из нейзильбера, тираж – до 50 000 штук, номинал – пять гривен, год чеканки монеты – 2023. Дизайн новой монеты создал украинский художник Сергей Майдуков.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

На аверсе монеты на зеркальном фоне размещена стилизованная композиция, символизирующая энергетическую систему Украины.

На реверсе монеты в виде трех сияющих глыб изображен стилизованный трезубец, который во время вращения монеты трансформируется в букву "Е" и является первой буквой слова "Енергетика".

Купить памятную монету "Страна супергероев. Спасибо энергетикам!" можно с 4 октября в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.

В общей сложности через интернет-магазин будет реализовано 10 000 монет. Также с октября памятная монета будет постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами: Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, ПриватБанк.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости