Нацбанк показал монету, посвященную ГУР – фото
Национальный банк 5 сентября показал памятную монету "Военная разведка Украины". Ее выпуск приурочен ко Дню военной разведки, который Украина будет праздновать 7 сентября. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Презентовали монету глава НБУ Андрей Пышный и начальник Главного управления разведки Министерства обороны генерал-майор Кирилл Буданов.
"Успехи и достижения разведчиков обычно не общеизвестны, но придет время и украинский народ обязательно узнает неизвестные имена современных Героев. Эта монета – посвящение настоящей непобедимости и силе духа наших воинов", – отметил Пышный.
"Наибольшая ценность монеты заключается в том, что она выходит во время полномасштабного вторжения, символизирующего господство боевого духа над опасностью", – цитирует Буданова пресс-служба НБУ.
На аверсе монеты размещена эмблема Главного управления разведки. На реверсе – лозунг военных разведчиков латиницей SAPIENS DOMINABITUR ASTRIS ("Мудрый будет властвовать над звездами"). В центре композиции на фоне поверхности земного шара изображение совы пронизывает мечом абрисы территории страны-агрессора.
Приобрести памятную монету "Военная разведка Украины" можно с 6 сентября в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. В общей сложности через интернет-магазин будет реализовано 10 000 памятных монет, все они будут доступны с первого дня продажи.
Монеты будут реализовываться и банками-дистрибьюторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, ПриватБанк) по мере их отгрузки банкнотно-монетным двором НБУ.
- 25 июля 2022 НБУ решил использовать памятные монеты специальных выпусков серии "Вооруженные Силы Украины" номиналом 10 грн во время наличных расчетов в качестве оборотных монет.
- 4 августа 2023 НБУ выпустил новую монету 10 грн из ЗРК Patriot вместо Мазепы.
- 1 сентября НБУ предупредил о завершении обмена старых банкнот и монет .
Комментарии