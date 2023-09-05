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Нацбанк показал монету, посвященную ГУР – фото

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2023, 19:40
Нацбанк показал монету, посвященную ГУР – фото - Фото
Фото: НБУ

Национальный банк 5 сентября показал памятную монету "Военная разведка Украины". Ее выпуск приурочен ко Дню военной разведки, который Украина будет праздновать 7 сентября. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

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Презентовали монету глава НБУ Андрей Пышный и начальник Главного управления разведки Министерства обороны генерал-майор Кирилл Буданов.

"Успехи и достижения разведчиков обычно не общеизвестны, но придет время и украинский народ обязательно узнает неизвестные имена современных Героев. Эта монета – посвящение настоящей непобедимости и силе духа наших воинов", – отметил Пышный.

Памятная монета "Военная разведка Украины" номиналом 5 грн изготовлена из нейзильбера, категория качества чеканки – "специальный анциркулейтед", масса – 16,5 г, диаметр – 35,0 мм. Тираж – до 75 000 штук. Рант монеты – рифленый. Дизайн – Татьяна Балута; скульптор – Владимир Демьяненко.

"Наибольшая ценность монеты заключается в том, что она выходит во время полномасштабного вторжения, символизирующего господство боевого духа над опасностью", – цитирует Буданова пресс-служба НБУ.

На аверсе монеты размещена эмблема Главного управления разведки. На реверсе – лозунг военных разведчиков латиницей SAPIENS DOMINABITUR ASTRIS ("Мудрый будет властвовать над звездами"). В центре композиции на фоне поверхности земного шара изображение совы пронизывает мечом абрисы территории страны-агрессора.

Приобрести памятную монету "Военная разведка Украины" можно с 6 сентября в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. В общей сложности через интернет-магазин будет реализовано 10 000 памятных монет, все они будут доступны с первого дня продажи.

Монеты будут реализовываться и банками-дистрибьюторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, ПриватБанк) по мере их отгрузки банкнотно-монетным двором НБУ.

Вера Касиян
Андрей ПышныйНБУгурмонетавоенная разведкаКирилл Буданов
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