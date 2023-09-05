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Нацбанк показав монету, присвячену ГУР – фото

Этот материал также доступен на русском
05.09.2023, 19:40
Нацбанк показав монету, присвячену ГУР – фото - Фото
Фото: НБУ

Національний банк 5 вересня показав пам’ятну монету "Воєнна розвідка України". Її випуск приурочено до Дня воєнної розвідки, який Україна святкуватиме 7 вересня. Про це повідомила пресслужба НБУ.

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Презентували монету голова НБУ Андрій Пишний та начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони генерал-майор Кирило Буданов.

"Успіхи та здобутки розвідників зазвичай не є загальновідомими, але прийде час і український народ обов’язково дізнається невідомі імена сучасних Героїв. Ця монета – присвята справжній непереможності та силі духу наших воїнів", – зазначив Пишний.

Пам’ятну монету "Воєнна розвідка України" номіналом 5 грн виготовлено з нейзильберу, категорія якості карбування – "спеціальний анциркулейтед", маса – 16,5 г, діаметр – 35,0 мм. Тираж – до 75 000 штук. Гурт монети – рифлений. Дизайн – Тетяна Балута; скульптор – Володимир Дем'яненко.

"Найбільша цінність монети полягає в тому, що вона виходить під час повномасштабного вторгнення, що символізує панування бойового духу над небезпекою", – цитує Буданова пресслужба НБУ.

На аверсі монети розміщена емблема Головного управління розвідки. На реверсі – гасло воєнних розвідників латиницею SAPIENS DOMINABITUR ASTRIS ("Мудрий пануватиме над зірками"). В центрі композиції на тлі поверхні земної кулі зображення сови, що пронизує мечем абриси території країни-агресора.

Придбати пам’ятну монету "Воєнна розвідка України" можна з 6 вересня в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку. Загалом через інтернет-магазин буде реалізовано 10 000 пам’ятних монет, усі вони будуть доступні з першого дня продажу.

Монети будуть реалізовуватися і банками-дистриб’юторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, ПриватБанк)  у міру їх відвантаження банкнотно-монетним двором НБУ.

Віра Касіян
гуркирило будановНБУвоєнна розвідкамонетаАндрій Пишний
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