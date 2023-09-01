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"Залишився місяць". НБУ попередив про завершення обміну старих банкнот та монет

Этот материал также доступен на русском
01.09.2023, 16:14
Фото: НБУ

Дрібні монети та гривневі банкноти зразків до 2003 року можна обміняти до 30 вересня включно. Після цієї дати вони остаточно вилучаються з готівкового обігу. Про це Національний банк нагадав 1 вересня.

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"Друзі, залишився місяць, щоб обміняти дрібні монети та банкноти гривні старих зразків до 2003 року, що вилучаються з готівкового обігу", – сказано в повідомленні.

Йдеться про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску. 

НБУ наголосив, що обміняти такі монети та банкноти на інші монети та банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, в сумах, кратних 10 копійкам (для розмінних монет), можна без стягнення плати за проведення обміну.

Для обміну монет та банкнот можна звернутися у відділення НБУ:

→ у Києві – Контрактова пл., 2А;
→ у Дніпрі – вул. Воскресенська, 13;
→ у Львові – вул. Коперника, 4;
→ в Одесі – вул. Рішельєвська, 8;
→ у Харкові – Театральна пл., 1;
→ у Хмельницькому – вул. Володимирська, 91.

Також обмін проводять Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк та ПУМБ. Актуальну інформацію, в яких відділеннях та філіях можна здійснити обмін, потрібно дізнаватися на офіційних сайтах цих банків.

Монети 1, 2 та 5 копійок перестали бути платіжним засобом з 1 жовтня 2019 року.

З 1 жовтня 2020 року НБУ почав вилучати з обігу монети номіналом 25 копійок та завершувати процес вилучення банкнот номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.

Віра Касіян
НБУмонетибанкноти
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