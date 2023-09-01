"Остался месяц". НБУ предупредил о завершении обмена старых банкнот и монет
Мелкие монеты и гривневые банкноты образцов до 2003 года можно обменять до 30 сентября включительно. После этой даты они окончательно изымаются из наличного обращения. Об этом Национальный банк напомнил 1 сентября.
"Друзья, остался месяц, чтобы обменять мелкие монеты и банкноты гривни старых образцов до 2003 года, которые изымаются из наличного обращения", – говорится в сообщении.
Речь идет о разменных монетах номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкнотах номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривень образцов до 2003 года всех годов выпуска.
НБУ подчеркнул, что обменять такие монеты и банкноты на другие монеты и банкноты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам (для разменных монет), можно без взимания платы за проведение обмена.
Для обмена монет и банкнот можно обратиться в отделения НБУ:
→ в Киеве – Контрактовая пл., 2А;
→ в Днепре – ул. Воскресенская, 13;
→ во Львове – ул. Коперника, 4;
→ в Одессе – ул. Ришельевская, 8;
→ в Харькове – Театральная пл., 1;
→ в Хмельницком – ул. Владимирская, 91.
Также обмен проводят Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк и ПУМБ. Актуальную информацию, в каких отделениях и филиалах можно провести обмен, нужно узнавать на официальных сайтах этих банков.
Монеты 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством с 1 октября 2019 года.
С 1 октября 2020 года НБУ начал изымать из обращения монеты номиналом 25 копеек и завершать процесс изъятия банкнот номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех годов выпуска.
- В конце 2018 года НБУ ввел в обращение монеты номиналом 1 и 2 грн, а с сентября 2019 года разрешил банкам округлять суммы кассовых операций в связи с началом кампании по изъятию из обращения мелких монет.
- С 25 октября прошлого года Нацбанк ввел в обращение банкноту самого высокого номинала – 1000 грн, в конце ноября обновил дизайн банкнот номиналом 50 и 200 грн.
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