НБУ выпустил новую монету 10 грн с ЗРК Patriot вместо Мазепы
Национальный банк Украины в пятницу представил новую лимитированную версию монеты 10 грн, на реверсе которой вместо гетмана Ивана Мазепы изображен американский зенитно-ракетный комплекс Patriot. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Это третья монета из серии "Вооруженные Силы Украины" – в октябре 2022 года НБУ ввел в обращение 10 грн с военнослужащими территориальной обороны на реверсе, в мае 2023 года – с эмблемой Сил поддержки ВСУ.
Новая монета посвящена противовоздушной обороне.
Она не коллекционная и будет находиться в свободном обращении. Тираж монеты с ЗРК Patriot составит 10 млн штук – это 6% от текущего количества монет номинала 10 грн.
СПРАВКА. Оборотную памятную монету "ППО – надежный щит Украины" Национальный банк Украины вводит в наличное обращение с 4 августа 2023 года.
Монета номиналом 10 грн изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покровом, масса – 6,4 г, диаметр – 23,5 мм, тираж – 10 000 000 штук (в том числе 500 000 штук – сувенирная продукция в виде специально оформленных роликов). Группа монеты – рифленая.
Дизайн реверса монеты выполнила Татьяна Балута. Скульптор – Владимир Демьяненко.
До конца 2023 года планируется введение в обращение еще двух оборотных памятных монет, одна из которых будет посвящена Вооруженным Силам Украины.
- 25 июля 2022 НБУ решил использовать памятные монеты специальных выпусков серии "Вооруженные Силы Украины" номиналом 10 грн во время наличных расчетов в качестве оборотных монет.
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