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НБУ выпустил новую монету 10 грн с ЗРК Patriot вместо Мазепы

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2023, 11:59
НБУ выпустил новую монету 10 грн с ЗРК Patriot вместо Мазепы - Фото
Фото: НБУ

Национальный банк Украины в пятницу представил новую лимитированную версию монеты 10 грн, на реверсе которой вместо гетмана Ивана Мазепы изображен американский зенитно-ракетный комплекс Patriot. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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Это третья монета из серии "Вооруженные Силы Украины" – в октябре 2022 года НБУ ввел в обращение 10 грн с военнослужащими территориальной обороны на реверсе, в мае 2023 года – с эмблемой Сил поддержки ВСУ.

Новая монета посвящена противовоздушной обороне.

Она не коллекционная и будет находиться в свободном обращении. Тираж монеты с ЗРК Patriot составит 10 млн штук – это 6% от текущего количества монет номинала 10 грн.

СПРАВКА. Оборотную памятную монету "ППО – надежный щит Украины" Национальный банк Украины вводит в наличное обращение с 4 августа 2023 года.

Монета номиналом 10 грн изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покровом, масса – 6,4 г, диаметр – 23,5 мм, тираж – 10 000 000 штук (в том числе 500 000 штук – сувенирная продукция в виде специально оформленных роликов). Группа монеты – рифленая.

Дизайн реверса монеты выполнила Татьяна Балута. Скульптор – Владимир Демьяненко.

До конца 2023 года планируется введение в обращение еще двух оборотных памятных монет, одна из которых будет посвящена Вооруженным Силам Украины.

Андрей Водяный
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