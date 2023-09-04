НБУ объявил мобилизацию мелких монет на помощь ВСУ

Национальный банк объявил вторую волну акции "Смелая гривня" по сбору монет номиналами 10, 50 копеек и 1, 2, 5 и 10 гривень. Сумма собранных средств будет перечислена на нужды Вооруженных Сил Украины, сообщает пресс-служба НБУ.

Каждый украинец сможет присоединиться к акции: собрать монеты и принести их в отделения банков-партнеров – ПриватБанк, Ощадбанк и ПУМБ с 4 сентября по 30 ноября 2023 года.

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В первый раз акцию "Смелая гривня" НБУ проводил в августе-сентбре 2022 года.

Тогда наиболее активными участниками акции стали школьники и студенты. Всего к акции присоединились более 2400 коллективов, из них 81% – учебные заведения.

Как и в прошлый раз благотворительная акция "Смелая гривня" в первую очередь направлена ​​на детей и молодежь.

"Акция "Смелая гривня" – это хорошая возможность для детей и молодежи приобщиться к благотворительности и конвертировать монеты в мощную поддержку украинской армии. Обращаюсь к молодежи, педагогам и всем гражданам: сдавайте монеты в банки-партнеры. Присоединяйтесь к мобилизации монет, помогите уничтожать врага", — призвал заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.

В настоящее время в обращении находится 14,3 млрд монет на сумму более 6 млрд грн. Значительное количество разменных монет, в том числе монеты номиналом 10 коп. и 50 коп. (28,3% и 9,2% от общего количества монет в обращении соответственно), часто не используется гражданами для наличных расчетов и лежат в копилках или карманах.

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