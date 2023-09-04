RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

НБУ оголосив мобілізацію дрібних монет на допомогу ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
04.09.2023, 13:42
НБУ оголосив мобілізацію дрібних монет на допомогу ЗСУ - Фото
Фото: depositphotos.com

Національний банк оголосив другу хвилю акції "Смілива гривня" зі збору монет номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 та 10 гривень. Суму зібраних коштів буде перераховано на потреби Збройних Сил України, повідомляє пресслужба НБУ.

Кожен українець зможе приєднатися до акції: зібрати монети та принести їх до відділень банків-партнерів – ПриватБанк, Ощадбанк та ПУМБ з 4 вересня до 30 листопада 2023 року.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Вперше акцію "Смілива гривня" НБУ проводив у серпні-вересні 2022 року.

Тоді найактивнішими учасниками акції стали школярі та студенти. Загалом до акції долучилося понад 2400 колективів, з них 81% – навчальні заклади.

Як й минулого разу благодійна акція "Смілива гривня" насамперед спрямована на дітей та молодь.

"Акція "Смілива гривня" – це хороша можливість для дітей та молоді долучитися до благодійності та конвертувати монети в потужну підтримку української армії. Звертаюся до молоді, педагогів та всіх громадян: здавайте монети у банки-партнери. Приєднуйтесь до мобілізації монет, допоможіть знищувати ворога ", – закликав заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Наразі в обігу перебуває 14,3 млрд монет на суму понад 6 млрд грн. Значна кількість розмінних монет, зокрема монети номіналом 10 коп. та 50 коп. (28,3% та 9,2% від загальної кількості монет в обігу відповідно), часто не використовується громадянами для готівкових розрахунків та лежать у скарбничках чи кишенях.

Приєднуйтесь до нас у Facebook та беріть участь у дискусіях
Роман Бриль
НБУпідтримка арміїмонетиСмілива гривняблагодійна акціядрібні монети
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 