НБУ оголосив мобілізацію дрібних монет на допомогу ЗСУ

Національний банк оголосив другу хвилю акції "Смілива гривня" зі збору монет номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 та 10 гривень. Суму зібраних коштів буде перераховано на потреби Збройних Сил України, повідомляє пресслужба НБУ.

Кожен українець зможе приєднатися до акції: зібрати монети та принести їх до відділень банків-партнерів – ПриватБанк, Ощадбанк та ПУМБ з 4 вересня до 30 листопада 2023 року.

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Вперше акцію "Смілива гривня" НБУ проводив у серпні-вересні 2022 року.

Тоді найактивнішими учасниками акції стали школярі та студенти. Загалом до акції долучилося понад 2400 колективів, з них 81% – навчальні заклади.

Як й минулого разу благодійна акція "Смілива гривня" насамперед спрямована на дітей та молодь.

"Акція "Смілива гривня" – це хороша можливість для дітей та молоді долучитися до благодійності та конвертувати монети в потужну підтримку української армії. Звертаюся до молоді, педагогів та всіх громадян: здавайте монети у банки-партнери. Приєднуйтесь до мобілізації монет, допоможіть знищувати ворога ", – закликав заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Наразі в обігу перебуває 14,3 млрд монет на суму понад 6 млрд грн. Значна кількість розмінних монет, зокрема монети номіналом 10 коп. та 50 коп. (28,3% та 9,2% від загальної кількості монет в обігу відповідно), часто не використовується громадянами для готівкових розрахунків та лежать у скарбничках чи кишенях.

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