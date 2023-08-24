RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

НБУ випустив до Дня Незалежності нову монету. Вона присвячена українській нації – фото

Этот материал также доступен на русском
24.08.2023, 11:13
НБУ випустив до Дня Незалежності нову монету. Вона присвячена українській нації – фото - Фото
Нацбанк України (Фото: Depositphotos)

Національний банк до Дня Незалежності презентував нові пам’ятні монети "Сміливість бути. UA", присвячені  українській нації, інформує пресслужба регулятора.

"Вони особливі, адже зазвичай монети присвячуються особистостям, подіям чи якимось суто матеріальним речам. Але ми спробували віднайти щось, що нас об’єднує та є вартим того, щоб бути закарбованим на монеті. І ми знайшли спільну рису, яка є очевидною для всього світу, рису, яка, по суті, стала синонімом слова "українці". Це – сміливість!", – прокоментував голова НБУ Андрій Пишний.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Пам’ятні монети "Сміливість бути. UA" продовжують серію "Безсмертна моя Україно".

Срібна монета має номінал 10 гривень та виготовлена зі срібла 925 проби масою 31,1 г. Крім того, монета оздоблена локальною позолотою. Тираж срібної монети – до 5 000 штук.

На її аверсі зображено стилізовану композицію, що символізує Україну. Образ нашої Батьківщини втілено в символі тризуба, що перебуває "на вістрі" часу, сучасних трендів, суспільних процесів, уваги світу та творення нової світової історії. На абсолютно дзеркальному тлі розміщено лезо меча; угорі – малий Державний Герб України.

На реверсі срібної монети міститься композиція, що символізує феномен сміливості та героїчного спротиву українського народу. У центрі зображено золотисту зірку.

Пам’ятна монета з нейзильберу має номінал 5 гривень. Її дизайн повторює композицію срібної монети з акцентом зображення аверсу на лезі меча, розміщеного на матовому тлі, як символічний знак готовності українців захищати свою незалежність зі зброєю в руках. Тираж монети з нейзильберу – 75 000 штук.

Автори ескізів цих знакових для кожного українця пам’ятних монет – київські художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. Скульптор – Володимир Атаманчук.

Придбати пам’ятні монети "Сміливість бути. UA" можна з 24 серпня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку. Загалом через інтернет-магазин буде реалізована тисяча срібних монет та 15 тисяч монет з нейзильберу, всі вони будуть доступні з першого дня продажу. 

Наталія Софієнко
день незалежностіНацбанкПам’ятна монета
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 