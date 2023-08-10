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НБУ та Центробанк Польщі випускають спільну монету до Дня незалежності України

Этот материал также доступен на русском
10.08.2023, 18:47
НБУ та Центробанк Польщі випускають спільну монету до Дня незалежності України - Фото
Фото: пресслужба Narodowy Bank Polski

Національний банк Польщі (NBP) спільно з Національним банком України 24 серпня випустять в обіг срібні колекційні монети "Дружба та братство – найбільше багатство". Про це повідомляє пресслужба польського Центробанку.

Монети номіналом 10 злотих та 10 гривень, створені за дизайном українського художника Володимира Тарана, будуть доступні як у Польщі, так і в Україні.

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Обидві монети — це комплект, що створює цільну композицію у формі серця. Монети будуть виготовлені зі срібла 999 проби, вага кожної — 31,1 г. Загальний тираж наборів становитиме 10 000 штук, половина з яких буде вироблена та продана в Польщі, половина — в Україні.

Монети будуть доступні для продажу у касах регіональних відділень Центробанку Польщі та його інтернет-магазині. Тираж, призначений для продажу в Україні, поширюватиметься через офіційні банки-дистриб'ютори та через інтернет-магазин НБУ.

Це другий спільний випуск монет НБУ та NBP. У 2012 році центробанки випустили срібні колекційні монети, присвячені чемпіонату Європи з футболу, який проходив у Польщі та Україні.

Національний банк Польщі планує передати Україні кошти, отримані від продажу нових монет.

Роман Бриль
день незалежностіНБУколекційна монетаNarodowy Bank Polski
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