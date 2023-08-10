НБУ и Центробанк Польши выпускают совместную монету ко Дню независимости Украины

Национальный банк Польши (NBP) совместно с Национальным банком Украины 24 августа выпустят в обращение серебряные коллекционные монеты "Дружба и братство — величайшее богатство". Об этом сообщает пресс-служба польского Центробанка.

Монеты номиналом 10 злотых и 10 гривень, созданные по дизайну украинского художника Владимира Тарана, будут доступны как в Польше, так и в Украине.

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Обе монеты — это комплект, их дизайн создает композиционное целое, образуя форму сердца. Монеты будут изготовлены из серебра 999 пробы, вес каждой — 31,1 г. Общий тираж наборов составит 10 000 штук, половина из которых будет произведена и продана в Польше, половина — в Украине.

Монеты будут доступны для продажи в кассах региональных отделений Центробанка Польши и его интернет-магазине. Тираж, предназначенный для продажи в Украине, будет распространяться через официальные банки-дистрибьюторы и через интернет-магазин НБУ.

Это второй совместный выпуск монет НБУ и NBP. В 2012 году центробанки выпустили серебряные коллекционные монеты, посвященные чемпионату Европы по футболу, который проходил в Польше и Украине.

Национальный банк Польши планирует передать Украине средства, вырученные от продажи новых монет.

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