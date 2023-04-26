Нацбанк выпустил к годовщине Чернобыля монету с рысью

Национальный банк выпустил памятную монету с изображением рыси. Монета стала очередной в серии, посвященнрй возрождению дикой природы на территории Чернобыльского заповедника, сообщает пресс-служба банка.

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"Символично, что сегодня, в 37-ю годовщину Чернобыльской катастрофы, НБУ вводит в обращение памятную монету "Чернобыль. Возрождение. Рысь евразийская", – сказано в сообщении.

Она стала третьей в серии "Чернобыль. Возрождение". Монету с конем Пржевальского, единственным существующим видом диких лошадей, сохранившихся по сей день в первоначальном виде, НБУ выпустил 29 июля 2021 года. Через год была введена в обращение следующая монета серии, посвященная бурому медведю.

Выбор следующего "героя" серии в банке объяснили тем, что в прошлом рысь была привычным для Полесья хищником, но стала редким зверем еще в XIX в., а к началу XX в. почти совсем исчезла. В настоящее время рысь занесена в Красную книгу Украины, а также официально признана в Европе находящейся под угрозой исчезновения. Шанс на возрождение вида появился в Чернобыльской зоне.

Монета номиналом 5 грн изготовлена из нейзильбера, категория качества чеканки – специальный анциркулейтед. Масса – 16,54 г, диаметр – 35 мм, тираж – 20000 штук. На аверсе монеты – стилизованный международный знак "Радиационная угроза", окутанный листьями, вокруг которого животные, популяции которых развиваются в 30-километровой зоне отчуждения, в частности аиста черного, лошади Пржевальского, рыси, зубра, лося и бурого медведя. На реверсе на фоне пейзажа изображена рысь, над которой слева на зеркальном фоне надпись: РЫСЬ/ЕВРАЗИЙСКАЯ/; наверху – рысь и рысята.

Купить монету можно будет с 1 мая в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и в банках-дистрибьюторах: Укргазбанке, Радабанке, ТАСкомбанке, ПриватБанке.

Две украинские памятные монеты вошли в список десяти лучших монет мира по итогам международного монетного конкурса "Монета года". Монета из нейзильбера номиналом в 5 грн. "К 30-летию Независимости Украины" стала самой художественной монетой года. Серебряная монета номиналом в 10 грн "25 лет Конституции Украины" победила в номинации "Лучшая монета о современном событии".

Віра Касіян

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