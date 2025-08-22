Ежедневно украинские суды открывают в среднем три новых дела о признании граждан банкротами. Если в 2020 году таких дел было всего 222, то в 2024 году – уже 972, а только за первые восемь месяцев 2025 года – более 800. Тенденция очевидна: все больше людей пытаются официально признать себя банкротами.

По данным Опендатабот, в целом за последние пять лет было открыто 2 948 дел о банкротстве граждан, 52% дел с 2021 года касаются мужчин, а 48% – женщин.

Однако, по словам адвокатов, с которыми связались LIGA.net, эта цифра скорее иллюстрирует не доступность процедуры, а отчаяние людей, оказавшихся в финансовой ловушке. Реальное количество украинцев, имеющих непосильные долговые обязательства, в десятки раз больше. Так, по состоянию на март 2025 года в Едином реестре должников зафиксировано более 9 млн долгов (имеется в виду количество дел).

Что не так с процедурой банкротства в Украине? Сколько это стоит и какие риски сопряжено? Как это работает в других странах и что нужно изменить в Украине? Об этом в материале LIGA.net