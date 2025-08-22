Щодня українські суди відкривають у середньому три нові справи про визнання громадян банкрутами. Якщо у 2020 році таких проваджень було лише 222, то у 2024-му – вже 972, а лише за перші вісім місяців 2025-го – понад 800. Тенденція очевидна: дедалі більше громадян намагаються офіційно визнати себе банкрутами.

За даними Опендатабот, загалом за останні п’ять років було відкрито 2 948 справ про банкрутство громадян, 52% справ з 2021 року стосуються чоловіків, а 48% – жінок.

Втім, за словами адвокатів, з якими поспілкувалася LIGA.net, ця цифра радше ілюструє не доступність процедури, а відчай людей, які опинилися у фінансовій пастці. Реальна кількість українців, які мають непосильні боргові зобов’язання, у десятки разів більша. Так, станом на березень 2025-го у Єдиному реєстрі боржників зафіксовано понад 9 млн боргів (йдеться про кількість проваджень).

Що не так з процедурою банкрутства в Україні? Скільки це коштує та які ризики за собою несе? Як це працює в інших країнах та що потрібно змінювати в Україні? Про це в матеріалі LIGA.net