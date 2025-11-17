Голова правління Сенс Банку заперечив, що в банку працює "смотрящий від ОП"

Олексій Ступак визнав, що спілкувався з Василем Веселим, але той більше в банку не з'являється

Фото: Сенс Банк

Голова правління Сенс Банку Олексій Ступак заявив, що колишній радник наглядової ради Василь Веселий, якого нардеп Ярослав Железняк називає "смотрящим" у банку, там не працює. Про це він сказав на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань економічної безпеки щодо операції "Мідас" про можливу корупцію в Енергоатомі.

"Василь Веселий був радником попередньої наглядової ради, якого призначила вона. Зі складанням повноважень попередньою наглядовою радою повноваження Василя Веселого втратили чинність", – сказав банкір.

"Я з ним спілкувався кілька разів. Якихось доручень мені особисто він не давав", – додав він.

Ступак наголосив, що Веселий у банку більше "нічим не займається" і "не буває в офісі", відколи втратив повноваження.

Нова наглядова рада у Сенс Банку була призначена в червні 2025 року.