Голова правління Сенс Банку заперечив, що в банку працює "смотрящий від ОП"
Голова правління Сенс Банку Олексій Ступак заявив, що колишній радник наглядової ради Василь Веселий, якого нардеп Ярослав Железняк називає "смотрящим" у банку, там не працює. Про це він сказав на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань економічної безпеки щодо операції "Мідас" про можливу корупцію в Енергоатомі.
"Василь Веселий був радником попередньої наглядової ради, якого призначила вона. Зі складанням повноважень попередньою наглядовою радою повноваження Василя Веселого втратили чинність", – сказав банкір.
"Я з ним спілкувався кілька разів. Якихось доручень мені особисто він не давав", – додав він.
Ступак наголосив, що Веселий у банку більше "нічим не займається" і "не буває в офісі", відколи втратив повноваження.
Нова наглядова рада у Сенс Банку була призначена в червні 2025 року.
- 11 листопада Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру бізнесмену Тімуру Міндічу у справі про корупцію в Енергоатомі. На плівках слідства, зміст яких оприлюднили прокурори під час судових засідань з обрання запобіжних заходів підозрюваним, згадуються Веселий і Сенс Банк.
- Железняк 12 листопада назвав цю людину "смотрящим" від Офісу президента, який нібито координує роботу банку.
- Брат Веселого у 2024 році став співвласником заводу Карпатнафтохім в Івано-Франківській області, купивши 33% акцій менше ніж за $1 млн.
Коментарі (0)