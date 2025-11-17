Глава правления Сенс Банка отрицает, что в банке работает "смотрящий от ОП"
Председатель правления Смысл Банка Алексей Ступак заявил, что бывший советник наблюдательного совета Василий Веселый, которого нардеп Ярослав Железняк называет "смотрящим" в банке, там не работает. Об этом он сказал на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам экономической безопасности об операции "Мидас" по поводу возможной коррупции в Энергоатоме.
"Василий Веселый был советником предыдущего наблюдательного совета, которого назначил он. Со сложением полномочий предыдущим набсоветом полномочия Василия Веселого утратили силу", – сказал банкир.
"Я с ним общался несколько раз. Каких-то поручений мне лично он мне не давал", – добавил он.
Ступак отметил, что Веселый в банке больше "ничем не занимается" и "не бывает в офисе", с тех пор как потерял полномочия.
Новый наблюдательный совет в Сенс Банке был назначен в июне 2025 года.
- 11 ноября Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении бизнесмену Тимуру Миндичу по делу о коррупции в Энергоатоме. На пленках следствия, содержание которых обнародовали прокуроры во время судебных заседаний по избранию меры пресечения подозреваемым, упоминаются Веселый и Сенс Банк.
- Железняк 12 ноября назвал этого человека "смотрящим" от Офиса президента, который якобы координирует работу банка.
- Брат Веселого в 2024 году стал совладельцем завода Карпатнефтехим в Ивано-Франковской области, купив 33% акций менее чем за $1 млн.
