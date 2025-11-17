Глава правления Сенс Банка отрицает, что в банке работает "смотрящий от ОП"

Алексей Ступак признал, что общался с Василием Веселым, но тот больше в банке не появляется

Фото: Сенс Банк

Председатель правления Смысл Банка Алексей Ступак заявил, что бывший советник наблюдательного совета Василий Веселый, которого нардеп Ярослав Железняк называет "смотрящим" в банке, там не работает. Об этом он сказал на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам экономической безопасности об операции "Мидас" по поводу возможной коррупции в Энергоатоме.

"Василий Веселый был советником предыдущего наблюдательного совета, которого назначил он. Со сложением полномочий предыдущим набсоветом полномочия Василия Веселого утратили силу", – сказал банкир.

"Я с ним общался несколько раз. Каких-то поручений мне лично он мне не давал", – добавил он.

Ступак отметил, что Веселый в банке больше "ничем не занимается" и "не бывает в офисе", с тех пор как потерял полномочия.

Новый наблюдательный совет в Сенс Банке был назначен в июне 2025 года.