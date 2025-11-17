Фінмоніторинг не зафіксував жодної підозрілої операції у фігурантів справи Міндіча

Банки не повідомляли у Держфінмоніторинг про нетипові фінансові трансакції підозрюваних у справі щодо можливої корупції в Енергоатомі

Филипп Пронин (Фото: YouТube / Залізний нардеп)

Первинний фінансовий моніторинг не зафіксував жодної підозрілої операції у фігурантів "справи Міндіча". Про це розповів голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань економічної безпеки.

"В цілому по фігурантах справи, фізичних особах, немає жодної підозрілої операції", – сказав Пронін.

"Є банківське регулювання, є відпрацювання фінансовим моніторингом банківських установ, і я кажу про те, що жоден банк не направив підозрілу фінансову операцію. Були порогові – десь щось "по мєлочах" купили, але не в тих масштабах, як ми бачимо з плівок і як лунає з заяв. По цьому питанню ми співпрацюємо з Національним банком", – пояснив він.

Голова тимчасової слідчої комісії Ярослав Железняк у відповідь пожартував, що "всім, у кого фінмон блокував картку ПриватБанку, стало трохи обіднєнько".