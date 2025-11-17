Финмониторинг не зафиксировал ни одной подозрительной операции у фигурантов дела Миндича

Банки не сообщали в Госфинмониторинг о нетипичных финансовых трансакциях подозреваемых по делу о возможной коррупции в Энергоатоме

Філіп Пронін (Фото: YouТube / Залізний нардеп)

Первичный финансовый мониторинг не зафиксировал ни одной подозрительной операции у фигурантов "дела Миндича". Об этом рассказал председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам экономической безопасности.

"В целом по фигурантам дела, физическим лицам, нет ни одной подозрительной операции", – сказал Пронин.

"Есть банковское регулирование, есть отработка финансовым мониторингом банковских учреждений, и я говорю о том, что ни один банк не направил подозрительную финансовую операцию. Были пороговые – где-то что-то "по мелочам" купили, но не в тех масштабах, как мы видим из пленок и как звучит из заявлений. По этому вопросу мы сотрудничаем с Национальным банком", – пояснил он.

Глава временной следственной комиссии Ярослав Железняк в ответ пошутил, что "всем, у кого финмон блокировал карту ПриватБанка, стало немного обидненько".