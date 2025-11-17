Попит на 1000 грн "зимової підтримки" вищий, ніж у 2024 році: 5 млн заявок всього за два дні
Андрій Водяний
Cтарший редактор новин LIGA.net
Реєструйся і слухай
Держава отримала понад 5 млн заявок від українців на отримання 1000 грн "зимової підтримки" всього за два дні з моменту запуску програми, повідомила вранці у понеділок прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Гроші почнуть надходити протягом 10 днів після оформлення заявки.
Торік на 5 млн заявок програма вийшла на п'ятий день.
Використати ці гроші можна буде на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів харчування українського виробництва, крім підакцизних, книжок, а також на благодійні внески (зокрема на донати для Сил оборони) чи поштові послуги.
Подати заявку можна до 24 грудня.
- У суботу, 15 листопада, в Україні стартувала програма "Зимова підтримка", яка передбачає одноразову грошову допомогу в розмірі 1000 грн для всіх громадян, які перебувають на території країни. Допомога призначена не лише дорослим, а й дітям. Один із батьків зможе замовити через Дію виплату на власну картку для кожної своєї дитини.
- Попередня програма "Зимова підтримка" стала наймасовішою програмою фінансової підтримки населення в історії України. Можливістю отримати 1000 грн скористалися 14,4 млн громадян України.
- Близько 60% отриманих коштів українці витратили на комунальні послуги.
Коментарі (0)