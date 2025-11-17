Попит на 1000 грн "зимової підтримки" вищий, ніж у 2024 році: 5 млн заявок всього за два дні

Через Дію подали вже понад 5 млн заявок на отримання грошової допомоги від держави

Фото: Дія

Держава отримала понад 5 млн заявок від українців на отримання 1000 грн "зимової підтримки" всього за два дні з моменту запуску програми, повідомила вранці у понеділок прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Гроші почнуть надходити протягом 10 днів після оформлення заявки.

Торік на 5 млн заявок програма вийшла на п'ятий день.

Використати ці гроші можна буде на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів харчування українського виробництва, крім підакцизних, книжок, а також на благодійні внески (зокрема на донати для Сил оборони) чи поштові послуги.

Подати заявку можна до 24 грудня.