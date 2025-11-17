Попит на 1000 грн "зимової підтримки" вищий, ніж у 2024 році: 5 млн заявок всього за два дні
Фото: Дія

Держава отримала понад 5 млн заявок від українців на отримання 1000 грн "зимової підтримки" всього за два дні з моменту запуску програми, повідомила вранці у понеділок прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Гроші почнуть надходити протягом 10 днів після оформлення заявки.

Торік на 5 млн заявок програма вийшла на п'ятий день.

Використати ці гроші можна буде на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів харчування українського виробництва, крім підакцизних, книжок, а також на благодійні внески (зокрема на донати для Сил оборони) чи поштові послуги.

Подати заявку можна до 24 грудня.

  • У суботу, 15 листопада, в Україні стартувала програма "Зимова підтримка", яка передбачає одноразову грошову допомогу в розмірі 1000 грн для всіх громадян, які перебувають на території країни. Допомога призначена не лише дорослим, а й дітям. Один із батьків зможе замовити через Дію виплату на власну картку для кожної своєї дитини.
  • Попередня програма "Зимова підтримка" стала наймасовішою програмою фінансової підтримки населення в історії України. Можливістю отримати 1000 грн скористалися 14,4 млн громадян України.
  • Близько 60% отриманих коштів українці витратили на комунальні послуги.
