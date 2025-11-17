Японія відчула вплив мит Трампа: ВВП скоротився вперше за шість кварталів

Економіка Японії скоротилася на 1,8% у річному обчисленні у третьому кварталі 2025 року

Фото: EPA

Економіка Японії – четверта за величиною економіка світу – у третьому кварталі 2025 року скоротилася на 0,4%, або на 1,8% у річному обчисленні, свідчать попередні дані Міністерства фінансів. Це стало першим спадом ВВП країни за шість кварталів.

Значення реального валового внутрішнього продукту відповідає медіанному прогнозу річного скорочення на 1,8% серед економістів, опитаних Японським центром економічних досліджень (JCER), аналітичним підрозділом Nikkei.

Експорт знизився на 1,2%, тоді як імпорт скоротився на 0,1%. У результаті чистий експорт забрав 0,2 відсоткового пункту від ВВП, тобто забезпечив половину загального падіння.

Однак, оскільки скорочення економіки загалом не було таким значним, як очікувалося, воно, ймовірно, є тимчасовим спадом, а не початком рецесії, пише Reuters.

Експорт став основним стримувальним фактором, оскільки вплив підвищених тарифів у США посилився. Автовиробники зафіксували різке падіння обсягів постачань, що змінило попереднє завчасне нарощування експорту перед підвищенням тарифів.

США та Японія у вересні формалізували угоду, яка запровадила базове мито у 15% на майже всі японські товари, проти початкових 27,5% на автомобілі та 25% на більшість інших товарів.

Раніше опитування Bloomberg показало, що в третьому кварталі 2025 року економіка Японії скоротилася на 1,2% через збитки, завдані її експорту митами США.