Спрос на 1000 грн "зимней поддержки" выше, чем в 2024 году: 5 млн заявок всего за два дня

Через Дию подали уже более 5 млн заявок на получение денежной помощи от государства

Государство получило более 5 млн заявок от украинцев на получение 1000 грн "зимней поддержки" всего за два дня с момента запуска программы, сообщила утром в понедельник премьер-министр Юлия Свириденко.

Деньги начнут поступать в течение 10 дней после оформления заявки.

В прошлом году на 5 млн заявок программа вышла на пятый день.

Использовать эти деньги можно будет на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, продуктов питания украинского производства, кроме подакцизных, книг, а также на благотворительные взносы (в том числе на донаты для Сил обороны) или почтовые услуги.

Подать заявку можно до 24 декабря.