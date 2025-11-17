Спрос на 1000 грн "зимней поддержки" выше, чем в 2024 году: 5 млн заявок всего за два дня
Государство получило более 5 млн заявок от украинцев на получение 1000 грн "зимней поддержки" всего за два дня с момента запуска программы, сообщила утром в понедельник премьер-министр Юлия Свириденко.
Деньги начнут поступать в течение 10 дней после оформления заявки.
В прошлом году на 5 млн заявок программа вышла на пятый день.
Использовать эти деньги можно будет на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, продуктов питания украинского производства, кроме подакцизных, книг, а также на благотворительные взносы (в том числе на донаты для Сил обороны) или почтовые услуги.
Подать заявку можно до 24 декабря.
- В субботу, 15 ноября, в Украине стартовала программа "Зимняя поддержка", которая предусматривает одноразовую денежную помощь в размере 1000 грн для всех граждан, находящихся на территории страны. Помощь предназначена не только взрослым, но и детям. Один из родителей сможет заказать через Дию выплату на собственную карточку для каждого своего ребенка.
- Предыдущая программа "Зимняя поддержка" стала самой массовой программой финансовой поддержки населения в истории Украины. Возможностью получить 1000 грн воспользовались 14,4 млн граждан Украины.
- Около 60% полученных средств украинцы потратили на коммунальные услуги.
