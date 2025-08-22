Сирия деноминирует валюту: новые купюры без двух нулей выпустит компания из РФ – Reuters

Фото: Depositphotos

Сирия выпустит новые банкноты, изъяв из номиналов два нуля, чтобы попробовать восстановить доверие к сильно обесцененному фунту. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информированные источники.

Изготавливать новые банкноты, по данным агентства, будет российская госкомпания "Гознак". Соглашение было финализировано во время визита сирийской делегации в Москву в конце июля.

Покупательная способность сирийского фунта обвалилась более чем на 99% с начала войны в 2011 году. Курс валюты страны вырос с около 50 до почти 10 000 фунтов за доллар.

Из-за инфляции ежедневные расчеты усложнились: для недельных закупок семьи носят пакеты с купюрами по 5 000 фунтов – сейчас это самый большой номинал.

По данным агентства, в середине августа центробанк проинформировал коммерческие банки о подготовке к выпуску "новой валюты путем изъятия нулей", а впоследствии – что речь идет именно о минус двух нулях.

Еще одной причиной выпуска новых банкнот является то, что сейчас на сирийских купюрах изображен Башар Асад (2 000 фунтов) и его отец Хафез (1 000 фунтов).

Формальный запуск новых банкнот запланирован на 8 декабря – в годовщину отстранения от власти Башара Асада.

До 8 декабря 2026 года продлится 12-месячный переходный период, когда старые и новые купюры будут циркулировать параллельно.