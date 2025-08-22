За признание банкротом в Украине человеку надо заплатить до 80 000 грн

Процедура личного банкротства стоит десятки тысяч гривен, которых у настоящих должников просто нет

За шесть лет существования механизма личного банкротства в Украине им воспользовались лишь несколько тысяч человек. Одна из проблем процедуры – ее дороговизна, рассказали LIGA.net юристы.

Для открытия дела о банкротстве потенциальный банкрот должен заплатить 45 420 грн в качестве аванса на вознаграждение арбитражного управляющего. К этому добавляются расходы на адвокатов, оценщиков, публикации объявлений и другие сопроводительные платежи. В итоге полная стоимость процедуры может достигать 60 000 – 80 000 грн.

"Парадокс очевиден: у большинства должников таких средств нет. Но без этой суммы дело просто не откроют", – сказал адвокат, партнер Crowe Mikhailenko Сергей Клюца.

По состоянию на март 2025-го в Едином реестре должников было зафиксировано более 9 млн производств.

Банкротство физического лица в Украине, по словам юриста Светланы Трощинской из Prostor, позволяет "начать финансовую жизнь с чистого листа".

При этом не все долги подлежат списанию. Например, алименты, возмещение вреда жизни и здоровью, убытки от уголовных правонарушений и социальные платежи остаются за должником даже после завершения процедуры.

Во время процедуры ценное имущество должника (автомобили, дополнительное жилье, драгоценности) могут продать на торгах. Есть определенные исключения: единственное жилье, минимально необходимые бытовые вещи.

В течение пяти лет должник не сможет повторно инициировать банкротство. Три года после завершения дела банкрот будет считаться лицом с небезупречной деловой репутацией.