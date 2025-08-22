За визнання банкрутом в Україні людині треба заплатити до 80 000 грн

Процедура особистого банкрутства коштує десятки тисяч гривень, яких у справжніх боржників просто немає

Фото: depositphotos.com

За шість років існування механізму особистого банкрутства в Україні ним скористалися лише кілька тисяч людей. Одна з проблем процедури – її дорожнеча, розказали LIGA.net юристи.

Для відкриття справи про банкрутство потенційний банкрут повинен заплатити 45 420 грн як аванс на винагороду арбітражного керівника. До цього додаються витрати на адвокатів, оцінювачів, публікації оголошень та інші супровідні платежі. У підсумку повна вартість процедури може сягати 60 000 – 80 000 грн.

"Парадокс очевидний: у більшості боржників таких коштів немає. Але без цієї суми справу просто не відкриють", – сказав адвокат, партнер Crowe Mikhailenko Сергій Клюца.

Станом на березень 2025-го у Єдиному реєстрі боржників було зафіксовано понад 9 млн проваджень.

Банкрутство фізичної особи в Україні, за словами юристки Світлани Трощинської з Prostor, дозволяє "почати фінансове життя з чистого аркуша".

При цьому не всі борги підлягають списанню. Наприклад, аліменти, відшкодування шкоди життю і здоров'ю, збитки від кримінальних правопорушень та соціальні платежі залишаються за боржником навіть після завершення процедури.

Під час процедури цінне майно боржника (автомобілі, додаткове житло, коштовності) можуть продати на торгах. Є певні винятки: єдине житло, мінімально необхідні побутові речі.

Протягом п’яти років боржник не зможе повторно ініціювати банкрутство. Три роки після завершення справи банкрут вважатиметься особою з небездоганною діловою репутацією.