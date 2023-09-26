НБУ ввів у обіг нову монету в п'ять гривень із візуальним ефектом — відео

Національний банк України з 26 вересня ввів у обіг нову пам'ятну монету, присвячену всім енергетикам України – "Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам!". Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Пам'ятна монета виготовлена з нейзильберу, тираж – до 50 000 штук, номінал – п'ять гривень, рік карбування монети – 2023. Дизайн нової монети створив український художник Сергій Майдуков.

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На аверсі монети на дзеркальному фоні розміщено стилізовану композицію, що символізує енергетичну систему України.

На реверсі монети у вигляді трьох непорушних та сяючих брил зображено стилізований тризуб, який під час обертання монети трансформується у букву "Е", яка є першою буквою слова "Енергетика".

Купити пам'ятну монету "Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам!" можна з 4 жовтня в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.

Загалом через інтернет-магазин буде продано 10 000 монет. Також з жовтня пам'ятна монета поступово реалізовуватиметься і банками-дистриб'юторами: Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, ПриватБанк.

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