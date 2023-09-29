RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Банки повернулися до скорочення проблемних кредитів — НБУ

Этот материал также доступен на русском
29.09.2023, 18:25
Банки повернулися до скорочення проблемних кредитів — НБУ - Фото
Фото: depositphotos.com

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі на 1 вересня становила 38,5%, що на 0,8 в.п. нижче за показник станом на 1 серпня. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України. У липні було зафіксовано зростання NPL.

Обсяг NPL за місяць скоротився на 3,8 млрд грн, переважно коштом банків іноземних банківських груп, уточнюють у НБУ.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Обсяг наданих банками кредитів за серпень зріс на 12 млрд грн.

Загалом у банківській системі накопичилося 426,4 млрд грн проблемних кредитів.

Національний банк до кінця року проводить оцінку стійкості банків та банківської системи, за результатами якої окремим банкам, ймовірно, доведеться відкинути додаткові втрати від кредитного ризику.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка непрацюючих кредитів в українських банках стабільно скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а обсяг кредитів у банках збільшувався.

Підписуйтесь на наш Instagram: корисні пояснення актуальних тем
Роман Бриль
НацбанкNPLнепрацюючі кредитиукраїнські банкипроблемні кредити
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 