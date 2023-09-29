Банки повернулися до скорочення проблемних кредитів — НБУ
Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі на 1 вересня становила 38,5%, що на 0,8 в.п. нижче за показник станом на 1 серпня. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України. У липні було зафіксовано зростання NPL.
Обсяг NPL за місяць скоротився на 3,8 млрд грн, переважно коштом банків іноземних банківських груп, уточнюють у НБУ.
Обсяг наданих банками кредитів за серпень зріс на 12 млрд грн.
Загалом у банківській системі накопичилося 426,4 млрд грн проблемних кредитів.
Національний банк до кінця року проводить оцінку стійкості банків та банківської системи, за результатами якої окремим банкам, ймовірно, доведеться відкинути додаткові втрати від кредитного ризику.
До повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка непрацюючих кредитів в українських банках стабільно скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а обсяг кредитів у банках збільшувався.
- 26 вересня 2023 року НБУ ввів в обіг нову монету п'ять гривень із візуальним ефектом — відео.
- 29 вересня НБУ вирішив продовжити термін обміну монет дрібних номіналів та банкнот першого та другого покоління до кінця війни.
- 29 вересня у Верховній раді запропонували підвищити українським банкам податок на прибуток до 36%.
Коментарі