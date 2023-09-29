Банки повернулися до скорочення проблемних кредитів — НБУ

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі на 1 вересня становила 38,5%, що на 0,8 в.п. нижче за показник станом на 1 серпня. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України. У липні було зафіксовано зростання NPL.

Обсяг NPL за місяць скоротився на 3,8 млрд грн, переважно коштом банків іноземних банківських груп, уточнюють у НБУ.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Обсяг наданих банками кредитів за серпень зріс на 12 млрд грн.

Загалом у банківській системі накопичилося 426,4 млрд грн проблемних кредитів.

Національний банк до кінця року проводить оцінку стійкості банків та банківської системи, за результатами якої окремим банкам, ймовірно, доведеться відкинути додаткові втрати від кредитного ризику.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка непрацюючих кредитів в українських банках стабільно скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а обсяг кредитів у банках збільшувався.

Підписуйтесь на наш Instagram: корисні пояснення актуальних тем