ПриватБанк продасть 80 000 безнадійних кредитів фізосіб, готовий на знижку 98%

ПриватБанк пропонує професійним учасникам ринку на СЕТАМ придбати права вимоги за портфелем кредитів на суму 501,4 млн грн

Приватбанк (Фото: depositphotos.com)

Державний ПриватБанк виставив на торги в ДП "СЕТАМ" права вимоги за портфелем кредитів на суму 501,4 млн грн. Сума є початкової ціною лоту. Про це повідомляє пресслужба банку.

Портфель включає понад 80 000 споживчих кредитів, наданих фізичним особам без забезпечення, які були визнані безнадійними та списані за рахунок сформованих резервів.

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Права вимоги за таким портфелем включають лише тіло кредиту та нараховані відсотки. Продаж боргу здійснюватиметься шляхом проведення електронних торгів, які складаються з автоматичного покрокового зниження початкової ціни лота, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції. Мінімальна ціна продажу лота становить 2,1% від початкової.

Із портфелю для продажу виключені кредити, за якими боржниками є військовослужбовці та мобілізовані.

До участі у торгах будуть допущені фінансові установи, які мають чинну ліцензію на надання коштів у позику та/або послуги з факторингу та відповідають вимогам банку.