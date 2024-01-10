Прибыль украинских банков достигла 130,5 млрд грн за 2023 год: кто заработал больше всего

Приватбанк (Фото: depositphotos.com)

130,5 млрд грн заработали банки в Украине за 11 месяцев 2023 года. Государственные банки заработали 62% от общей прибыли всех банков страны, сообщает Опендатабот.

Количество банков сократилось, зато их доходы выросли вдвое по сравнению с периодом до начала полномасштабного вторжения в 2021 году. Лишь 4 банка из 63 получили убытки.

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87% от общей прибыли, или же 112,95 млрд грн, приходится на топ-10 банков. Сейчас в рейтинг входят 4 государственных банка, 4 — с иностранным капиталом и 2 — с частным.

Топ-10 банков Украины по прибыли. Инфографика: Опендатабот

61,5% общей прибыли приходится на 5 государственных банков. Из них 41,7%, или 54,46 млрд грн, заработал ПриватБанк – он стабильно удерживает лидерство. Заработки Привата выросли вдвое по сравнению с соответствующим периодом в 2021 году.

14 банков с иностранным капиталом получили 32,8 млрд грн прибыли за 11 месяцев 2023 года. Неизменным лидером этой группы остается Райффайзен — 7,43 млрд грн. А наибольший прирост прибыли к 2021 году в Дойче банк, в 10 раз: с 18,98 млн грн в 2021-м до 183,23 млн грн в прошлом году.

17,47 млрд грн заработали банки с частным капиталом за 11 месяцев 2023 года. 2/3 от совокупной прибыли этой группы приходится на 2 банка: ПУМБ, являющийся лидером группы, — 6,69 млрд грн, и Универсал банк (monobank) — 4,95 млрд грн.

В первом полугодии 2023 года украинские банки получили 67,6 млрд грн чистой прибыли, что стало новым историческим рекордом. За январь-август прибыль банковской системы выросла до 95 млрд грн. Это в 11,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.