Верховна Рада підтримала тимчасовий податок на прибутки банків. Перше читання

Депутати Верховної Ради 247 голосами підтримали у першому читанні законопроєкт №9656-д про додаткове тимчасове оподаткування банків. Про це повідомив голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.

"Законопроєктом передбачено збільшення для банків ставки податку на прибуток з 18% до 36% без права зарахування збитків минулих періодів протягом 2024-2025 років. У бюджеті 2024 року ухвалення цього закону закладено як +9,9 млрд грн", — додав народний депутат Ярослав Железняк.

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Звичайна ставка на прибуток підприємств України становить 18%.

Наприкінці серпня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про оподаткування надприбутків банків, яким пропонувалося запровадити 5% податок на чистий процентний дохід додатково до податку на прибуток.

Національний банк підтримав тимчасове підвищення податків для банків, але запропонував інший механізм — збільшення процентної ставки податку на прибуток.

У першому півріччі 2023 року українські банки отримали 67,6 млрд грн чистого прибутку, що стало новим історичним рекордом.

За січень-серпень прибуток банківської системи зріс до 95 млрд грн. Це у 11,3 раза більше проти аналогічного періоду минулого року.

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