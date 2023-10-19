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Верховная Рада поддержала временный налог на прибыль банков. Первое чтение

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2023, 14:24
Верховная Рада поддержала временный налог на прибыль банков. Первое чтение - Фото
Фото: прес-служба Верховной Рады

Депутаты Верховная Рады 247 голосами поддержали в первом чтении законопроект №9656-д о дополнительном временном налогообложении банков. Об этом сообщил глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.  

"Законопроектом предусмотрено увеличение для банков ставки налога на прибыль с 18% до 36% без права зачисления убытков прошлых периодов в течение 2024-2025 годов. В бюджете 2024 года принятие этого закона заложено как +9,9 млрд грн", — добавил народный депутат Ярослав Железняк.  

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Обычная ставка на прибыль предприятий в Украине составляет 18%.

В конце августа в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о налогообложении сверхприбылей банков, которым предлагалось ввести 5%-ый налог на чистый процентный доход дополнительно к налогу на прибыль.

Национальный банк поддержал временное повышение налогов для банков, но предложил другой механизм — увеличение процентной ставки налога на прибыль.

В первом полугодии 2023 года украинские банки получили 67,6 млрд грн чистой прибыли, что стало новым историческим рекордом.

За январь-август прибыль банковской системы выросла до 95 млрд грн. Это в 11,3 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

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Роман Брыль
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