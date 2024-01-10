Прибуток українських банків досяг 130,5 млрд грн за неповний 2023 рік: хто заробив найбільше

Приватбанк (Фото: depositphotos.com)

130,5 млрд грн заробили банки в Україні за 11 місяців 2023 року. Державні банки заробили 62% від загального прибутку всіх банків країни, інформує Опендатабот.

Кількість банків скоротилася, натомість їхні прибутки зросли вдвічі порівняно з періодом до початку повномасштабного вторгнення у 2021 році. Лише 4 банки з 63 отримали збитки.

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87% від загального прибутку, або ж 112,95 млрд грн, припадає на першу десятку банків. Наразі до рейтингу входять 4 державні банки, 4 — з іноземним капіталом та 2 — з приватним.

Перші 10 банків України за прибутком. Інфографіка: Опендатабот

61,5% загального прибутку припадає на 5 державних банків. З них 41,7%, або 54,46 млрд грн, заробив ПриватБанк — він стабільно утримує лідерство. Заробітки Привату зросли вдвічі у порівнянні з відповідним періодом у 2021 році.

14 банків з іноземним капіталом отримали 32,8 млрд грн прибутку за 11 місяців 2023-го. Незмінним лідером цієї групи залишається Райффайзен — 7,43 млрд грн. А найбільший приріст прибутку до 2021 року у Дойче банк, аж у 10 разів: з 18,98 млн грн у 2021-му до 183,23 млн грн торік.

17,47 млрд грн заробили банки з приватним капіталом за 11 місяців 2023 року. 2/3 від сукупного прибутку цієї групи припадає на 2 банки: ПУМБ, який є лідером групи, — 6,69 млрд грн, та Універсал банк (monobank) — 4,95 млрд грн.

У першому півріччі 2023 року українські банки отримали 67,6 млрд грн чистого прибутку, що стало новим історичним рекордом. За січень-серпень прибуток банківської системи зріс до 95 млрд грн. Це у 11,3 раза більше проти аналогічного періоду минулого року.