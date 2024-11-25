20 крупнейших банков Украины пройдут стресс-тесты в 2025 году

Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк утвердил концепции оценки банковской системы Украины в 2025 году. Она будет предусматривать проверку качества активов независимыми аудиторами, экстраполяцию результатов и стресс-тестирование около 20 банков, охватывающих более 90% активов сектора.

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"После четырехлетнего перерыва оценка устойчивости банков и банковской системы будет осуществляться по стандартной процедуре с привлечением внешних аудиторов к оценке качества активов и применением неблагоприятного сценария в рамках стресс-тестирования", — говорится в пресс-релизе НБУ.

Регулярную оценку устойчивости банков в Украине начали проводить в 2018 году. Ее планировали сделать ежегодной, но в 2020-2022 годах оценка не проводилась из-за коронакризиса и полномасштабного вторжения. После перерыва оценка была возобновлена в 2023 году по состоянию на 1 апреля, но с рядом особенностей. По результатам этой оценки большинство банков в Украине имели достаточный капитал, а банковская система в целом – высокий запас прочности, но отдельным банкам пришлось принять программы капитализации или реструктуризации. В 2024 году оценку не производили.

Новая оценка банковской системы будет производиться по состоянию на 1 января 2025 года, ее график предусматривает завершение процесса до конца 2025 года.

Оценка качества активов должна завершиться к 30 апреля, этап стресс-тестирования по базовому и неблагоприятному сценарию с горизонтом прогнозирования три года – до 10 августа.

Этап стресс-тестирования будет касаться крупнейших банков по показателям объема средств физических лиц, взвешенных на риск активов и объем кредитов физических лиц, а также банков, нуждавшихся в капитализации по результатам оценки устойчивости 2023 года.

Цель оценки качества активов – проанализировать устойчивость банковской системы, выявить возможные слабые места и обеспечить ее готовность к вызовам, особенно в условиях полномасштабной войны.