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НБУ проверил качество активов и капитал 20 крупнейших банков. У большинства все в порядке

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2023, 17:14
НБУ проверил качество активов и капитал 20 крупнейших банков. У большинства все в порядке - Фото
Фото: НБУ

Национальный банк сообщил о результатах первого этапа оценки устойчивости банковской системы в условиях военного времени. Он заверил, что у большинства банков все в порядке с качеством активов и капиталом.

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"Большинство банков адекватно оценивают потенциальные потери кредитного портфеля и отражают пруденциальные и финансовые резервы под обесценивание кредитов. Предварительные результаты оценки устойчивости банков оптимистичны: повышенные требования к нормативам достаточности капитала могут возникнуть лишь у нескольких учреждений, большинство из которых уже имеют достаточный запас капитала, в частности за счет накопленных прибылей", — говорится в пресс-релизе регулятора.

Проверку прошли ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, Сенс Банк, Универсал Банк, ПУМБ, Укрэксимбанк, Укгазбанк, ОТП Банк, УкрСиббанк, Креди Агриколь Банк, Кредобанк, А-Банк, Таскомбанк, ПроКредит Банк, Південний, Кредит Днепр, Восток, МТБ Банк, Правэкс Банк.

Второй и третий этапы оценки устойчивости банков продлятся до декабря.

Регулятор считает, что банки в целом адаптировались к работе в условиях полномасштабной войны, поэтому решил восстановить ранее приостановленные регуляторные требования и ввести новые:

→ с 29 декабря 2023 года в нормативах достаточности капитала будет учитывать 100% операционного риска (вместо 50%), размер такого риска будет актуализирован на основании отчетности за 2021-2023 годы;
→ до 1 октября 2024 года нужно обновить и подать в НБУ планы возобновления деятельности;
→ с 29 декабря 2023 года из капитала будут вычитаться 100% непрофильных активов (сейчас 75%);
→ с 1 января 2024 года в высококачественные ликвидные активы при расчете LCR (коэффициента покрытия ликвидностью) будут включаться не более 60% средств на корсчетах в других банках (сейчас – не более 80%);
→ до 1 января 2024 года банки должны разработать внутренние документы относительно процесса ICAAP (оценки достаточности внутреннего капитала);
→ до 31 мая 2024 года банкам нужно предоставить отчеты о процессе ICAAP в тестовом режиме.

"Учитывая предварительные результаты оценки устойчивости банков и текущее состояние системы, имеющийся запас капитала большинства банков достаточен для комфортного выполнения перечисленных требований, несмотря на ожидаемое введение временного дополнительного налога на доходы банков", — считает НБУ.

Следующие регуляторные шаги на 2024 год предусматривают:

→ тестовый режим расчета минимального размера рыночного риска (дата будет известна позже);
→ обновление требований к структуре капитала и нормативов достаточности капитала банков (минимальные значения для основного капитала 1 уровня – 5,625% от общего объема риска, для капитала 1 уровня – 7,5%, для регулятивного капитала – 10%) с 5 августа 2024 года;
→ установление требований к ILAAP (оценке достаточности внутренней ликвидности).

Читайте также: Черный вторник банкиров. Как пришли к решению забрать у банков половину доходов

Андрей Водяный
НБУбанки
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