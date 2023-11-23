НБУ перевірив якість активів і капітал 20 найбільших банків. У більшості все гаразд

Національний банк повідомив про результати першого етапу оцінки стійкості банківської системи в умовах воєнного часу. Він запевнив, що у більшості банків все гаразд з якістю активів та капіталом.

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"Більшість банків адекватно оцінюють потенційні втрати кредитного портфеля та відображають пруденційні і фінансові резерви під знецінення кредитів. Попередні результати оцінки стійкості банків оптимістичні: підвищені вимоги до нормативів достатності капіталу можуть виникнути лише в кількох установ, більшість з яких вже мають достатній запас капіталу, зокрема за рахунок накопичених прибутків", – йдеться в пресрелізі регулятора.

Перевірку пройшли ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, Сенс Банк, Універсал Банк, ПУМБ, Укрексімбанк, Укгазбанк, ОТП Банк, Укрсиббанк, Креді Агріколь Банк, Кредобанк, А-Банк, Таскомбанк, ПроКредит Банк, Південний, Кредит Дніпро, Восток, МТБ Банк, Правекс Банк.



Другий і третій етапи оцінки стійкості банків триватимуть до грудня.

Регулятор вважає, що банки у цілому адаптувалися до роботи в умовах повномасштабної війни, тому вирішив відновити раніше призупинені регуляторні вимоги та запровадити нові:

→ з 29 грудня 2023 року в нормативах достатності капіталу буде враховувати 100% операційного ризику (замість 50%), розмір такого ризику буде актуалізовано на підставі звітності за 2021-2023 роки;

→ до 1 жовтня 2024 року потрібно оновити та подати до НБУ плани відновлення діяльності;

→ з 29 грудня 2023 року з капіталу будуть вираховуватися 100% непрофільних активів (зараз 75%);

→ з 1 січня 2024 року до високоякісних ліквідних активів під час розрахунку LCR (коефіцієнта покриття ліквідністю) будуть включатися не більше 60% коштів на коррахунках в інших банках (зараз – не більше 80%);

→ до 1 січня 2024 року банки мають розробити внутрішні документи щодо процесу ICAAP (оцінки достатності внутрішнього капіталу);

→ до 31 травня 2024 року банкам потрібно надати звіти про процес ICAAP у тестовому режимі.

"Ураховуючи попередні результати оцінки стійкості банків і поточний стан системи, наявний запас капіталу більшості банків є достатнім для комфортного виконання перелічених вимог, незважаючи на очікуване запровадження тимчасового додаткового податку на прибутки банків", – вважає НБУ.

Подальші регуляторні кроки на 2024 рік передбачають:

→ тестовий режим розрахунку мінімального розміру ринкового ризику (дата буде відома пізніше);

→ оновлення вимог до структури капіталу та нормативів достатності капіталу банків (мінімальні значення для основного капіталу 1 рівня – 5,625% загального обсягу ризику, для капіталу 1 рівня – 7,5%, для регулятивного капіталу – 10%) з 5 серпня 2024 року;

→ установлення вимог до ILAAP (оцінки достатності внутрішньої ліквідності).

26 квітня 2023 року НБУ розпочав оцінку стійкості банківської системи в умовах війни.

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