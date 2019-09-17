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Коломойский отреагировал на поджог дома Гонтаревой

Коломойский отреагировал на поджог дома Гонтаревой
17.09.2019, 11:39

По мнению экс-владельца ПриватБанка, теперь бывшую главу НБУ могут не выдать Украине

Олигарх Игорь Коломойский намекнул, что поджог дома бывшей главы Национального банка (НБУ) Валерии Гонтаревой может быть выгоден ей самой. Об этом он сказал в комментарии Украинской правде.

"Теперь, скорее всего, ее не выдадут. Поэтому думайте сами", - написал он корреспонденту.

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