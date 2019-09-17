Коломойский отреагировал на поджог дома Гонтаревой

Олигарх Игорь Коломойский намекнул, что поджог дома бывшей главы Национального банка (НБУ) Валерии Гонтаревой может быть выгоден ей самой. Об этом он сказал в комментарии Украинской правде.

"Теперь, скорее всего, ее не выдадут. Поэтому думайте сами", - написал он корреспонденту.

Читайте также: Гонтарева: Коломойский следит за мной даже в Лондоне

Читайте также: Валерия Гонтарева: Если Украина продолжит гнобить, попрошу политического убежища