Коломойский отреагировал на поджог дома Гонтаревой

По мнению экс-владельца ПриватБанка, теперь бывшую главу НБУ могут не выдать Украине
Олигарх Игорь Коломойский намекнул, что поджог дома бывшей главы Национального банка (НБУ) Валерии Гонтаревой может быть выгоден ей самой. Об этом он сказал в комментарии Украинской правде.
"Теперь, скорее всего, ее не выдадут. Поэтому думайте сами", - написал он корреспонденту.
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- Утром 17 сентября экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что ее дом в поселке Гореничи под Киевом ночью сожгли. Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков назвал это "недопустимым проявлением криминального давления". А президент Владимир Зеленский призвал как можно скорее расследовать "эту провокацию".
- 19 сентября сотрудники ГБР обыскивали киевскую квартиру Гонтаревой в рамках уголовных дел о хищениях в армии, где она проходит свидетелем. По словам Гонтаревой, ГБР открыло дело по заявкам Андрея Портнова, который, по ее мнению, помогает Игорю Коломойскому.
- Экс-глава НБУ фигурирует в двух уголовных делах: как подозреваемая в деле сбежавшего олигарха Сергея Курченко, и как свидетель - в деле о злоупотреблении служебным положением членами правления Нацбанка.
- 27 августа Печерский суд Киева разрешил ее силовой привод на допрос. За день до этого в центре Лондона на пешеходной дороге ее сбил автомобиль, после чего она попала в госпиталь с переломами костей стопы. В ночь с 5 на 6 сентября в Киеве сожгли автомобиль жены ее сына, полной тезки - Валерии Гонтаревой. Экс-глава НБУ не исключает, что может попросить политического убежища в Лондоне, если на нее продолжится давление.
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