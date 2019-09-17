Гонтарева: Инцидентов со мной хватит на 20 политических беженцев

Бывший председатель Национального банка Валерия Гонтарева заявила, что не видит, чем ей может помочь статус политического беженца в Великобритании. Об этом она сказала в комментарии Радио Свобода.

"Инцидентов со мной хватило бы уже на 20 политических беженцев. Я легально живу и работаю в Великобритании. Я не вижу, чем мне поможет статус беженца в этой стране", - заявил она.

При этом ранее Гонтарева не исключала, что может попросить убежища в Великобритании.

Она назвала "ахинеей" версию о том, что поджогом автомобиля и дома занимался друг ее сына. "Какой друг ?! Это полная ахинея! Пусть полиция, наконец, скажет свое слово, кто и зачем это делает", - отметила бывшая глава НБУ.

Гонтарева подчеркнула, что не знает, кто стоит за поджогом дома. По ее словам, ей угрожали в течение последних пяти лет.

"Сейчас угрозы поступали только от (бизнесмена Игоря) Коломойского и (бывшего заместителя главы администрации президента Виктора Януковича Андрея) Портнова. Все они были в публичной плоскости", - заявила экс-глава НБУ.

По ее словам, сейчас она находится дома после того, как ее сбила машина в конце августа. "У меня уже было две операции на ноге, сейчас я дома, меня отпустили из госпиталя на две недели до следующей операции. После этого предстоит еще одна операция", - заключила Гонтарева.