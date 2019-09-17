Гонтарева: Инцидентов со мной хватит на 20 политических беженцев

Экс-глава НБУ не знает, кто может стоять за поджогом ее дома под Киевом
Бывший председатель Национального банка Валерия Гонтарева заявила, что не видит, чем ей может помочь статус политического беженца в Великобритании. Об этом она сказала в комментарии Радио Свобода.
"Инцидентов со мной хватило бы уже на 20 политических беженцев. Я легально живу и работаю в Великобритании. Я не вижу, чем мне поможет статус беженца в этой стране", - заявил она.
При этом ранее Гонтарева не исключала, что может попросить убежища в Великобритании.
Она назвала "ахинеей" версию о том, что поджогом автомобиля и дома занимался друг ее сына. "Какой друг ?! Это полная ахинея! Пусть полиция, наконец, скажет свое слово, кто и зачем это делает", - отметила бывшая глава НБУ.
Гонтарева подчеркнула, что не знает, кто стоит за поджогом дома. По ее словам, ей угрожали в течение последних пяти лет.
"Сейчас угрозы поступали только от (бизнесмена Игоря) Коломойского и (бывшего заместителя главы администрации президента Виктора Януковича Андрея) Портнова. Все они были в публичной плоскости", - заявила экс-глава НБУ.
По ее словам, сейчас она находится дома после того, как ее сбила машина в конце августа. "У меня уже было две операции на ноге, сейчас я дома, меня отпустили из госпиталя на две недели до следующей операции. После этого предстоит еще одна операция", - заключила Гонтарева.
- В ночь на 17 сентября неизвестный злоумышленник в балаклаве сжег дом Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом. На месте происшествия полиция нашла зажигательную, светошумовую и звуковую ракеты. Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал это "недопустимым проявлением криминального давления". А президент Владимир Зеленский призвал как можно скорее расследовать "эту провокацию". По мнению олигарха Игоря Коломойского, у которого не хорошие отношения с экс-главой НБУ, поджог ее дома может быть выгоден ей самой.
- 12 сентября сотрудники ГБР обыскивали киевскую квартиру Гонтаревой в рамках уголовных дел о хищениях в армии, где она проходит свидетелем. По словам Гонтаревой, ГБР открыло дело по заявкам Андрея Портнова, который, по ее мнению, помогает Коломойскому.
- Экс-глава НБУ фигурирует в двух уголовных делах: как подозреваемая в деле сбежавшего олигарха Сергея Курченко, и как свидетель - в деле о злоупотреблении служебным положением членами правления Нацбанка.
- 27 августа Печерский суд Киева разрешил ее силовой привод на допрос. За день до этого в центре Лондона на пешеходной дороге ее сбил автомобиль, после чего она попала в госпиталь с переломами костей стопы. В ночь с 5 на 6 сентября в Киеве сожгли автомобиль жены ее сына, полной тезки - Валерии Гонтаревой.