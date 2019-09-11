В Украине начинает работу миссия МВФ

Миссия Международного валютного фонда прибыла в Киев для обсуждения сотрудничества. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге после заседания правительства, передает Укринформ.

"Сейчас о результатах (визита миссии МВФ в Украину - Ред.) говорить рано. Миссия только приехала, мы начинаем переговоры, они будут продолжаться до 24 сентября. Наша задача, чтобы коллеги из МВФ уехали из Киева с предварительным соглашением технически о начале программы в конце года", - сказал он.

По его словам, проблемные вопросы, в том числе и касающиеся ПриватБанка, не станут камнем преткновения в переговорах с МВФ.

Читайте также: Кабала или спасение? 10 вопросов о помощи МВФ, ЕБРР и других