Опубликованы фото последствий пожара в доме Гонтаревой

Журналистка Kiev Post Анна Миронюк опубликовала на своей странице в Facebook фотографии последствий пожара в доме экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой.
"Немного гротескная скульптура атлета и швейцарский сервиз вилок и ложек - эти и еще несколько вещей удалось спасти от пожара в доме экс-руководительницы НБУ Валерии Гонтаревои прошлой ночью", - написала она.
По ее информации, на видео с камер наблюдения видно, как неизвестный человек в балаклаве перебрасывает через забор "зажигательную ракету" – светошум овую и звуковую.
"На место прибыла машина ОБСЕ, но долго не задержалась – через 15 минут уехала", - заключила журналистка.
- Утром 17 сентября экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что ее дом в поселке Гореничи под Киевом ночью сожгли. Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал это "недопустимым проявлением криминального давления". А президент Владимир Зеленский призвал как можно скорее расследовать "эту провокацию". По мнению олигарха Игоря Коломойского, у которого не хорошие отношения с экс-главой НБУ, поджог ее дома может быть выгоден ей самой.
- 12 сентября сотрудники ГБР обыскивали киевскую квартиру Гонтаревой в рамках уголовных дел о хищениях в армии, где она проходит свидетелем. По словам Гонтаревой, ГБР открыло дело по заявкам Андрея Портнова, который, по ее мнению, помогает Коломойскому.
- Экс-глава НБУ фигурирует в двух уголовных делах: как подозреваемая в деле сбежавшего олигарха Сергея Курченко, и как свидетель - в деле о злоупотреблении служебным положением членами правления Нацбанка.
- 27 августа Печерский суд Киева разрешил ее силовой привод на допрос. За день до этого в центре Лондона на пешеходной дороге ее сбил автомобиль, после чего она попала в госпиталь с переломами костей стопы. В ночь с 5 на 6 сентября в Киеве сожгли автомобиль жены ее сына, полной тезки - Валерии Гонтаревой. Экс-глава НБУ не исключает, что может попросить политического убежища в Лондоне, если на нее продолжится давление.
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