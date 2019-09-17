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17.09.2019, 13:25

Опубликованы фото последствий пожара в доме Гонтаревой

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Опубликованы фото последствий пожара в доме ГонтаревойОпубликованы фото последствий пожара в доме ГонтаревойОпубликованы фото последствий пожара в доме ГонтаревойОпубликованы фото последствий пожара в доме ГонтаревойОпубликованы фото последствий пожара в доме Гонтаревой

Журналистка Kiev Post Анна Миронюк опубликовала на своей странице в Facebook фотографии последствий пожара в доме экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

"Немного гротескная скульптура атлета и швейцарский сервиз вилок и ложек - эти и еще несколько вещей удалось спасти от пожара в доме экс-руководительницы НБУ Валерии Гонтаревои прошлой ночью", - написала она.

По ее информации, на видео с камер наблюдения видно, как неизвестный человек в балаклаве перебрасывает через забор "зажигательную ракету" – светошум овую и звуковую.

"На место прибыла машина ОБСЕ, но долго не задержалась – через 15 минут уехала", - заключила журналистка.

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Теги: поджог, валерия гонтарева
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