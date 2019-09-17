В НБУ заявили о терроре против украинских реформаторов

В Нацбанке требуют от правоохранительных органов беспристрастного ускоренного расследования серии атак на Гонтареву
Правление Национального банка Украины назвало атаки на Гонтареву террором, цель которого запугать реформаторов. Об этом говорится в заявлении правления, опубликованном на сайте НБУ.
"Мы, Правление Национального банка Украины, публично заявляем о недопустимости целенаправленных, системных атак на экс-главу центробанка Валерию Гонтареву и в ее лице - на всех реформаторов, которые работали и работают на благо Украины. Это уже не ряд инцидентов, это - террор. Его цель - запугать реформаторов, прошлых и нынешних, парализовать нашу деятельность, заставить нас молчать", - говорится в заявлении.
В Нацбанке подчеркивают, что не будут молчать и считают атаки "прямой и неприкрытой угрозой демократии и реформам". В заявлении называют это также угрозой конституционным правам и свободам граждан и "полным разрушением нравственных ценностей демократического общества в пользу террора".
В Нацбанке требуют от правоохранительных органов безотлагательного беспристрастного ускоренного расследования этой серии атак, а также правонарушений владельцев и акционеров неплатежеспособных банков, информацию о которых регулятор ранее передал в правоохранителям.
- Утром 17 сентября экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что ее дом в поселке Гореничи под Киевом ночью сожгли. Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал это "недопустимым проявлением криминального давления". А президент Владимир Зеленский призвал как можно скорее расследовать "эту провокацию". По мнению олигарха Игоря Коломойского, у которого не хорошие отношения с экс-главой НБУ, поджог ее дома может быть выгоден ей самой.
- 19 сентября сотрудники ГБР обыскивали киевскую квартиру Гонтаревой в рамках уголовных дел о хищениях в армии, где она проходит свидетелем. По словам Гонтаревой, ГБР открыло дело по заявкам Андрея Портнова, который, по ее мнению, помогает Коломойскому.
- Экс-глава НБУ фигурирует в двух уголовных делах: как подозреваемая в деле сбежавшего олигарха Сергея Курченко, и как свидетель - в деле о злоупотреблении служебным положением членами правления Нацбанка.
- 27 августа Печерский суд Киева разрешил ее силовой привод на допрос. За день до этого в центре Лондона на пешеходной дороге ее сбил автомобиль, после чего она попала в госпиталь с переломами костей стопы. В ночь с 5 на 6 сентября в Киеве сожгли автомобиль жены ее сына, полной тезки - Валерии Гонтаревой. Тогда в Нацбанке назвали угрозы в адрес экс-главы НБУ психологическим и физическим давлением.
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