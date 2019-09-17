В НБУ заявили о терроре против украинских реформаторов

Правление Национального банка Украины назвало атаки на Гонтареву террором, цель которого запугать реформаторов. Об этом говорится в заявлении правления, опубликованном на сайте НБУ.

"Мы, Правление Национального банка Украины, публично заявляем о недопустимости целенаправленных, системных атак на экс-главу центробанка Валерию Гонтареву и в ее лице - на всех реформаторов, которые работали и работают на благо Украины. Это уже не ряд инцидентов, это - террор. Его цель - запугать реформаторов, прошлых и нынешних, парализовать нашу деятельность, заставить нас молчать", - говорится в заявлении.

В Нацбанке подчеркивают, что не будут молчать и считают атаки "прямой и неприкрытой угрозой демократии и реформам". В заявлении называют это также угрозой конституционным правам и свободам граждан и "полным разрушением нравственных ценностей демократического общества в пользу террора".

В Нацбанке требуют от правоохранительных органов безотлагательного беспристрастного ускоренного расследования этой серии атак, а также правонарушений владельцев и акционеров неплатежеспособных банков, информацию о которых регулятор ранее передал в правоохранителям.

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