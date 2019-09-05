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НБУ прокомментировал атаки на Гонтареву в Лондоне и Киеве

НБУ прокомментировал атаки на Гонтареву в Лондоне и Киеве
05.09.2019, 13:13

Правление Нацбанка назвало угрозы в адрес экс-главы НБУ психологическим и физическим давлением

Правление Национального банка Украины расценивает угрозы в адрес экс-главы НБУ Валерией Гонтаревой как реальную угрозу личной неприкосновенности должностных лиц регулятора. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, опубликованном в Facebook.

"Ряд последних инцидентов, которые произошли с Валерией Гонтаревой и ее семьей в Лондоне и Киеве, может свидетельствовать о наличии организованного и целенаправленного психологического и физического давления на прежнего главу НБУ", - говорится в сообщении.

В Нацбанке расценивают это как реальную угрозу личной неприкосновенности должностных лиц регулятора, которые реформируют финансовый сектор. Кроме того, в НБУ считают, что произошедшие события попытками "подорвать способность центрального банка выполнять свое предназначение - обеспечивать ценовую и финансовую стабильность как фундамента для устойчивого экономического роста".

Правление НБУ обратилось в правоохранительные органы с просьбой провести оперативное беспристрастное расследования этих инцидентов и привлечь виновных к ответственности. Регулятор также просит "обеспечить защиту жизни и здоровья экс-главы НБУ, текущего руководства и сотрудников Национального банка как конституционных прав каждого украинца".

  • Сегодня утром Гонтарева заявила об атаке на свою семью. Она сообщила, что в Киеве сожгли машину невестки, которую тоже зовут Валерия Гонтарева. Фото и видео можно посмотреть здесь

  • 30 августа Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль: она была госпитализирована с серьезными травмами. В июне Гонтарева заявляла об угрозах со стороны олигарха и экс-собственника ПриватБанка Игоря Коломойского.

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НБУ валерия гонтарева
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