Коломойский заявил, что Зеленский говорит неправду о ПриватБанке

Бывший акционер ПриватБанка Игорь Коломойский все еще намерен вернуть себе право собственности на банк или получить компенсацию. Об этом он сказал журналисту The New York Times в Киеве

Реагируя на реплику журналиста о том, что президент Украины Владимир Зеленский публично заявляет, что государство не вернет Приват его бывшим владельцам, Коломойский заявил, что президент говорит неправду: "Он говорит то, что вы все хотите услышать", - подчеркнул Коломойский.

Олигарх винит в национализации ПриватБанка пятого президента Петра Порошенко. "Для них должна быть возвращена смертная казнь", - заявил Коломойский.