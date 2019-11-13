Коломойский заявил, что Зеленский говорит неправду о ПриватБанке

Олигарх рассчитывает вернуть ПриватБанк или получить компенсацию
Бывший акционер ПриватБанка Игорь Коломойский все еще намерен вернуть себе право собственности на банк или получить компенсацию. Об этом он сказал журналисту The New York Times в Киеве
Реагируя на реплику журналиста о том, что президент Украины Владимир Зеленский публично заявляет, что государство не вернет Приват его бывшим владельцам, Коломойский заявил, что президент говорит неправду: "Он говорит то, что вы все хотите услышать", - подчеркнул Коломойский.
Олигарх винит в национализации ПриватБанка пятого президента Петра Порошенко. "Для них должна быть возвращена смертная казнь", - заявил Коломойский.
- Ранее Зеленский заявлял, что новая команда президента и Кабинета министров не намерена возвращать банки бывшим собственникам. Кроме того он пообещал международным партнерам приложить все усилия для того, чтобы вернуть потраченные из госбюджета средства на дофинансирование национализированного ПриватБанка и выведенные из обанкротившихся банков ресурсы.
- 17 октября Хозяйственный суд Киева перенес принятие окончательного решения по делу о возвращении акций ПриватБанка Коломойскому. В суде решили дождаться результатов апелляции, которую подало государство на решение Окружного административного суда, который признал национализацию ПриватБанка незаконной.
- 15 октября Апелляционный суд Лондона и Уэльса удовлетворил жалобу ПриватБанка на решение суда первой инстанции, который отказался от иска госбанка к бывшим собственникам Коломойскому и Боголюбову. Решение суда означает, что арест активов Коломойского продолжится, а Лондонский суд начнет разбирательство по иску Привата по существу.
- В декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против бывших собственников и шести компаний, которые им предположительно принадлежат или находятся под их контролем. Речь идет о фирмах Teamtrend, Trade Point Agro, Collyer, Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и Ukrtransitservice. В качестве обеспечительной меры суд арестовал по всему миру активы экс-владельцев банка и указанных компаний на сумму более $2,5 млрд.
- В ноябре 2018 года Высокий суд Лондона решил, что ему не подсудно это дело, но признал ПриватБанк жертвой масштабных мошеннических действий.
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