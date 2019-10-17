Возврат ПриватБанка Коломойскому. Хозсуд решил остановить дело

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Судья Хозяйственного суда Киева Людмила Шкурдова решила остановить рассмотрение дела о возвращении акций ПриватБанка бывшим собственникам. Об этом сообщил и.о. главы суда Петр Паламарь, передает корреспондент LIGA.net.

По его словам, причина остановки – рассмотрение другого судебного дела в другом украинском суде.

Решения пока не опубликовано. Юристы ПриватБанка готовятся идти в зал суда, поскольку нет официального решения о приостановке.

"Мы неоднократно подавали ходатайства о приостановке дела, поскольку Большая палата Верховного суда должна определить юрисдикцию дела - административная или хозяйственная", - говорит Андрей Пожидаев, представитель ПриватБанка.

Дополнено: Представитель Игоря Коломойского Александр Винниченко подтвердил, что Хозсуд остановил рассмотрение дела.

Начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук сообщил, что основание для приостановки дела - рассмотрение дела о национализации, по которому Окружной админсуд Киева вынес решение в апреле. По его словам, производство в апелляционном суде еще не открыто.

Тем временем, суд разминировали.

Винниченко заявил, что его клиент сохраняет позицию, что государство незаконного отобрало у него акции банка.

Он также допустил, что минировпние здания суда произошло в интересах ответчиков.

Коломойский и подконтрольная ему с Геннадием Боголюбовым кипрская компания Triantal Investments требуют признать недействительным договор купли-продажи ПриватБанка между Министерством финансов в процессе национализации, а также вернуть им акции банка.

Подробнее о процессе читайте в материале: Приватбанк - Коломойскому? Что происходит в суде за банк: детали закрытого процесса