Хозсуд Киева "заминировали" перед дебатами по делу ПриватБанка

Неизвестный сообщил о минировании Хозяйственного суда Киева в день дебатов по иску о возврате акций ПриватБанка бывшим собственникам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, которые были назначены на 10:30 утра 17 октября. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"На место происшествия выехали следственно-оперативная группа управления полиции, кинологи и взрывотехники. Из помещения суда были эвакуированы работники и посетители. О возобновлении работы суда будет сообщено дополнительно", - сказано в сообщении.

По информации LIGA.net, решение в деле суд мог вынести сегодня после дебатов.

Начало рассмотрения дела по существу было запланировано еще на 24 сентября, но заседание дважды переносили. Коломойский и подконтрольная ему с Боголюбовым кипрская компания Triantal Investments требуют признать недействительным договор купли-продажи ПриватБанка между Министерством финансов в процессе национализации, а также вернуть им акции банка.

Подробнее о процессе читайте в материале: Приватбанк - Коломойскому? Что происходит в суде за банк: детали закрытого процесса