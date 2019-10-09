ПриватБанк за месяц заработал 1,5 млрд грн и обновил рекорд

ПриватБанк увеличил чистую прибыль по итогам девяти месяцев 2019 года до 27,4 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба банка, это новый рекорд для Привата и всей банковской системы.

Чистый комиссионный доход банка составил 13,3 млрд грн, чистый процентный доход - 14,7 млрд грн, уточнил глава правления Привата Петр Крумханзл.

По итогам восьми месяцев работы ПриватБанк отчитывался о рекордных 25,8 млрд грн. По словам Крумханзла, доля комиссионного дохода в составе общего дохода выросла за счет увеличения количества клиентов и транзакций в онлайн-банке Приват24.