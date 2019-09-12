ПриватБанк выпустил новый Privat24

ПриватБанк выпустил финальную версию нового онлайн-банкинга Privat24, этом сообщает ain.

Главное изменение в обновленном дизайна приложения - это стартовый экран. Карты здесь отображаются сверху в виде карусели, а на нижней панели выведены услуги. Можно менять не только очередность карт, но и скрывать ненужные.

В нижней панели появилась возможность добавлять и убирать услуги. Сюда же можно вывести шаблоны, например, для перевода на конкретную карту или пополнения номера.

Кроме того, изменился дизайн иконки и появилась темная тема.

В ПриватБанке обещают в ближайшее время выпустить полностью новые приложения для iOS и Android. В банке говорят, что новое приложение под Android нужно для того, чтобы пользователи могли протестировать его. В то же время ПриватБанк будет постепенно выпускать обновление для старого клиента. Ожидают, что все пользователи перейдут на новое приложение к концу года.

При этом в ПриватБанке говорят, что полностью переписали код приложения под iOS. Поэтому команда не будет обновлять старый клиент, а постепенно переведет пользователей на новый.

По данным банка, сейчас приложением пользуется около 8,8 млн мобильных пользователей. Приват24 установлено на 80% iOS и Android устройств.