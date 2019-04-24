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24.04.2019, 10:54

ПриватБанк назвал сроки перезапуска Приват24

ПриватБанк назвал сроки перезапуска Приват24

Бета-версия системы будет доступна всем желающим

ПриватБанк уточнил сроки перезапуска новой версии Приват24 без использования цифрового ядра Corezoid, разработанного до национализации. В марте банк начал этап тестирования, основной запуск запланирован на конец лета, рассказал в интервью LIGA.net СЕО ПриватБанка Петр Крумханзл.

«В ближайшее время бета-версия системы будет доступна всем желающим, – отметил он. – Перфекционизм в вопросе лонча новой системы вполне оправдан, мы хотим предложить клиентам почти идеальный продукт».

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В этом году Приват также планирует масштабное обновление hardware банка и обновление сети отделений. «Мы существенно увеличили количество транзакций, в дальнейшем объем проводимых банком операций будет расти на 15-20% ежегодно», - сказал Крумханзл.

ПриватБанк анонсировал перезапуск Приват24 в январе. «Разработка велась с августа 2018 года. До конца 2019 года запланирован переходный период - до этого момента будет работать старая версия сервиса. В новом Приват24 осталось 0% старого кода» - рассказывал журналистам руководитель направления электронного бизнеса ПриватБанка Сергей Харитич.

По словам Харитича, банк отказался от платформы Corezoid, которая принадлежит бывшему руководителю центра электронного бизнеса ПриватБанка Александру Витязю, в августе прошлого года. "У нас закончился контракт. У Corezoid есть преимущества, но у него много недостатков - многие сбои в работе банка были вызваны именно ими", - сказал он.

Позже сам Витязь обвинил обвинил ПриватБанк в незаконном использовании своих разработок.

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Теги: Приват24, Александр Витязь
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