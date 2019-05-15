ПриватБанк начал открытое тестирование новой версии Приват24

ПриватБанк запустил открытое бета-тестирование обновленного мобильного банка Приват24. Об этом сообщил член правления банка Сергей Харитич.

По его словам, новую версию Privat24 для iOs и Android могут получить все желающие, зарегистрировавшись по ссылке клуба инноваторов Приват24.

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Ранее ПриватБанк анонсировал сроки перезапуска новой версии Приват24 без использования цифрового ядра Corezoid, разработанного до национализации. В марте банк начал этап тестирования, основной запуск запланирован на конец лета.

Напомним, что Приват24 Android в марте запустил продажу электронного билета для проезда в метро и городском транспорте Киева.

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