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Прибыль ПриватБанка достигла рекордных 25,8 млрд грн

Прибыль ПриватБанка достигла рекордных 25,8 млрд грн
12.09.2019, 13:24

Глава ПриватБанка сообщил о троекратном росте годовой прибыли

Чистая прибыль ПриватБанка по итогам восьми месяцев 2019 года составила 25,8 млрд грн. Об этом сообщил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл на PrivatBank Innovation Day в Днепре.

По его словам, это - рекордный показатель для банковской системы и почти втрое превышает прибыль по итогам аналогичного периода прошлого года.

Крумханзл отменил, что чистый комиссионный доход банка за отчетный период составил 11,6 млрд грн, а его доля в доходах банка составляет 45,1%.

"Рост комиссионного дохода является результатом увеличения количества активных клиентов и транзакций онлайн-банка Приват24", - отметил он.

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ПриватБанк Петр Крумханзл
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