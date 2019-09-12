Прибыль ПриватБанка достигла рекордных 25,8 млрд грн

Чистая прибыль ПриватБанка по итогам восьми месяцев 2019 года составила 25,8 млрд грн. Об этом сообщил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл на PrivatBank Innovation Day в Днепре.

По его словам, это - рекордный показатель для банковской системы и почти втрое превышает прибыль по итогам аналогичного периода прошлого года.

Крумханзл отменил, что чистый комиссионный доход банка за отчетный период составил 11,6 млрд грн, а его доля в доходах банка составляет 45,1%.

"Рост комиссионного дохода является результатом увеличения количества активных клиентов и транзакций онлайн-банка Приват24", - отметил он.