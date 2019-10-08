Приватбанк – Коломойскому? Что происходит в суде за банк: детали закрытого процесса

Людмила Шкурдова – невысокая черноволосая женщина – в последние месяцы стала одной из самых важных украинских судей. От ее решения зависит «дело ПриватБанка», в котором Игорь Коломойский и подконтрольная ему компания Triantal Investments требуют вернуть им акции, выкупленные Министерством финансов во время национализации банка в декабре 2016 года.

Процесс вышел на финальную стадию – с 24 сентября стартовало рассмотрение спора по сути. Сейчас стороны готовятся к дебатам, а заседания проходят с необычнайной для украинских судов скоростью – раз в неделю. Очередное слушание состоится сегодня, 8 октября, в 14:00. Посторонних на него не пустят – в начале июня Шкурдова сделала процесс закрытым.

Этот суд – самый важный из всех разбирательств вокруг национализации ПриватБанка, которые проходят в Украине, говорят собеседники LIGA.net среди участников спора. Скорого окончания процесса они не прогнозируют, но решение может появиться уже до конца года.

Будет ли оно в пользу Коломойского? LIGA.net разбиралась в деталях дела.

Процесс с политическим уклоном

Утром 24 сентября Хозяйственный суд Киева был одной из самых “медийных” точек украинской столицы. У одного из корпусов суда дежурило с десяток телекамер: журналисты ждали, что судья Шкурдова вынесет историческое решение о возврате акций ПриватБанка Игорю Коломойскому.

К худшему готовились и юристы, которые участвуют в разбирательстве со стороны государства. Причин было несколько: во-первых, судья назначила заседание на 10 утра, во-вторых, оно значилось единственным в ее расписании на этот день, в третьих, во время подготовительных слушаний Шкурдова отклонила почти все ходатайства ответчиков, в том числе относительно отвода судьи.

Вероятность, что решение примут в этот же день была высокой, говорили собеседники LIGA.net среди участников процесса. Заседание действительно затянулось, но после более четырех часов слушаний в разбирательстве был объявлен перерыв до 1 октября.



Через неделю обстановка в хозсуде стала еще более необычной: к телекамерам добавились активисты с большой репродукцией известного полотна XV века «Сдирание кожи с продажного судьи» живописца Герарда Давида.

Акция в здании Хозяйственного суда Киева. Фото - facebook (Mark Savchuk)

Еще одна особенность этого дня - 1 октября президент Владимир Зеленский вместе с главой своего Офиса Андреем Богданом и премьером Алексеем Гончаруком проводил встречу с руководством НБУ. Среди прочего обсуждали и ПриватБанк: регулятор со своей стороны подчеркнул, что решения судов о возврате банка прежним собственникам прямо угрожают финансовой стабильности, рассказывала LIGA.net первая замглавы НБУ Катерина Рожкова.

Особый интерес властей к теме Привата неслучаен: это один из ключевых пунктов в переговорах с МВФ: Фонд хочет гарантий, что правивтельство не станет идти на компромиссы с прежними собственниками банка. Собеседники LIGA.net среди участников процесса связывают замедление судебного процесса именно с политической неопределенностью.

Что происходит за закрытой дверью суда

Юристы Нацбанка ожидают, что 8 октября судья Шкурдова объявит очередной перерыв, отмечает собеседник LIGA.net в НБУ. До окончательного решения состоится, как минимум, два-три заседания, прогнозирует один из вовлеченных в процесс адвокатов.

Адвокаты Коломойского хотят получить решение как можно быстрее, их оппоненты настаивают на приостановке процесса. Конфликт – в подсудности дела: с одной стороны речь о коммерческом споре (значит, процесс должен проходить в хозяйственном суде), с другой – в деле фигурируют госструктуры (административная вертикаль, как и в случае с отменой национализации).

Определить подсудность должна Большая палата Верховного суда. На заседании 1 октября юристы со стороны государства ходатайствовали об остановке процесса в хозсуде до решения БП. Адвокаты истцов выступают категорически против, с их позицией пока соглашается и Шкурдова .

У ответчиков вообще не сложились отношения с судьей. Еще на стадии подготовительных слушаний адвокаты государства жаловались в прессе, что она часто ограничивала их в репликах, к истцам же Шкурдова якобы относилась лояльно.

После первого заседания по сути (четырехчасовые слушания 24 сентября) градус противостояния несколько снизился, риторика судьи также смягчилась, говорят собеседники. Пока суд заслушивает аргументы сторон и принимает их ходатайства, следующий этап – дебаты. Возможно, эту часть процесса откроют для прессы – во всяком случае, судья согласилась рассмотреть такой вариант, говорит один из юристов.

С чем Коломойский пришел в суд

Поскольку процесс проходит в закрытом режиме, аргументация сторон официально не разглашается. По информации источников LIGA.net, иск Коломойского основан на ключевом утверждении: государство конфисковало ПриватБанк с помощью давления на прежних владельцев, соответствующего решения суда не было, следовательно отсутствовали и основания для фактически бесплатной передачи банка в госсобственность (формально Минфин купил банк за одну гривню, 155 млрд грн докапитализации здесь не учитываются).

“Вероятно, иск основан на общих нормах, защищающих права человека от необоснованного лишения собственности, как исключительной меры, – предполагает управляющий партнер ЮФ “Горецкий и Партнеры” Олег Горецкий. – Если исковые требования не ссылаются на решение админсуда о недействительности решения НБУ о выводе ПриватБанка с рынка, оснований для остановки процесса в хозсуде может и не быть”.

С другой стороны, передача разбирательства в админюрисдикцию станет основанием для отмены любых решений хозсуда в этом деле, добавляет старший партнёр L.I. Group Николай Ковальчук. Но вероятность переноса маловероятна: собеседники LIGA.net в числе участников процесса полагают, что дело все же останется в хозяйственной юрисдикции.

Если процесс все же не остановят и дело продолжит слушаться в хозсуде, источники LIGA.net не исключают: при такой скорости рассмотрения (заседание раз в неделю – для украинских судов это достаточно быстро) решение могут огласить уже до конца года.

Cтратегия Коломойского. Что будет если он выиграет все суды?

Суд о возврате акций Привата – не просто так стал вершиной юридической войны вокруг банка. Для Коломойского этот процесс гораздо более важен, чем отмена национализации или оспаривание поручительства: все остальные разбирательства должны стать основой для главного – возврата акций, отмечают юристы.

Косвенное доказательство – сенсационное решение Окружного админсуда (ОАСК) от 20 апреля о незаконности национализации так и не сдвинулось с места. Сторона государства давно подготовила апелляционную жалобу, но она не была принята, поскольку ОАСК до сих пор не направил материалы дела в апелляционную инстанцию, рассказывает источник LIGA.net.

Несмотря на это, решение ОАСК имеет стратегическое значение. Без него требование Коломойского вернуть ему долю в Привате неправомерно: это противоречит статье 41 Закона о системе гарантирования вкладов, которая прямо запрещает экс-акционерам национализированных банков претендовать на какую-либо компенсацию за потерянное имущество.

Но в этой же статье есть важная оговорка: новый инвестор (в данном случае – Минфин) должен действовать в рамках закона. Это значит, что решение о незаконности национализации Привата, потенциально устраняет законные обстоятельства, при которых банк был выкуплен государством.

“Истцом умышленно запущен целый ряд процессов, в них обжалуются процедурные решения, которые предшествовали началу ввода временной администрации и отчуждению имущества-акций (по связанным лицам и т.д.), – говорит Горецкий из ЮФ “Горецкий и партнеры”. – Учитывая, что отчуждение было в процедуре вывода банка, это может квалифицироваться, как приобретение государством имущества в нарушение требований закона”.

Задачу юристам Коломойского облегчает и тот факт, что его часть акций в Привате (41,7%) не была аннулирована: Минфин выкупил их вместе с акциями допэмиссии, которые обменяли на капитализационные ОВГЗ, рассказал LIGA.net адвокат, знакомый с деталями дела.

Это значит, что имея решение Хозсуда в свою пользу, истцы могут обязать Укрэксимбанк, как хранителя акций Привата, принудительно списать долю Коломойского и перевести ее на счета олигарха, допускает один из юристов.

“Решение вступит в силу, если оно не будет оспорено в течение 20 дней, – говорит собеседник LIGA.net. – Разумеется, государство подаст апелляцию, но мы понимаем, что потерять ее, например, “в почте”, если это кому-то нужно, в нашей стране совсем не сложно”.